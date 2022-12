Dzsudzsák: „itt a vébén, egy ilyen legendákkal teli környezetben csak akkor vesznek komolyan, ha letettél valamit az asztalra"

A 35 éves szélső azt is elárulta, szerinte kinyeri a világbajnokságot.

Dzsudzsák Balázs kiélvezi, hogy a világbajnokság miatt szünetel az NB I, barátaival Katarba utazott a vb utolsó pár mérkőzésére. A 109-szeres válogatott játékos a Mandinernek adott interjújában mesélt arról, hogyan került olyan legendák mellé, mint Luis Figo, Wesley Sneijder, Didier Drogba vagy éppen Francesco Totti.

M.: Mostanra pedig igencsak összeszedtél egy kis nemzetközi jártasságot a világban és a nyelvek terén is ragadt rád valami...

D.B.: Igen, ma már az angol mellett nem nagyon adnak el hollandul, oroszul sem és most spanyolul is tanulok. és nyilván nem csak ezért mozgok otthonosabban egy ilyen futball-legendákkal teli közegben. Nagyon jó érzést az megélni, hogy ez az a szint, ahol nem az anyagiak, nem a hőzöngés, nem a kapcsolatok számítanak, hanem itt a vébén, egy ilyen legendákkal teli környezetben csak akkor vesznek komolyan, ha letettél valamit az asztalra.

S ha módodban állt olyan játékosokkal egy csapatban játszani, akik maguk is igazi legendák. Tegnap, amikor indultunk a Legendák meccsére (ez a Legend’s Cup, a FIFA szervezésében a világbajnokság alatt zajló, egykori legendák meghívásával zajló minitorna), ültünk ott Kevin Kurányival és leballagott a lobbiba Roberto Carlos és odaszólt nekem, hogy „ugyanaz ám a számom még mindig!” és szó szerint számon kérte, hogy miért nem hívom fel – nevet. Így aztán együtt buszoztunk a stadionba és vissza, végig beszéltük az úton, és ott pedig Samuel Eto-val találkoztunk és beszélgettünk egy jót. És tudod, fantasztikus érzés, hogy nem csak tudják a nevem, de úgy érzem, hogy a világ legjobb játékosai befogadtak. És 5-6-7 év elteltével is tudnak hova tenni, és van miről beszélgetnünk, és az sem titok, remélem előbb-utóbb én is meghívót kapok ebbe a nagyszerű és legendás társaságba.

M.: Akkor ez motivál, ez mozgat meg mostanában a leginkább?

D.B.: Na, meg az, hogy a Debrecennel kupát kell nyernem. Az az egy trófeám még hiányzik. Magyar Kupa címem még nincs.

M.: És ez képes még megcsiklandozni a szakmai hiúságodat?

D.B: Micsoda?! Hát persze! A Puskásban játszani újra?! Naná, hogy ott akarok lenni és megnyerni végre az hiányzó magyar kupát!

M.: És mi a helyzet a világ legjobbjainak járó kupával, vagy inkább trófeával? Szerinted, ki nyeri a világbajnokságot?

D.B.: Szerintem az argentinok nyerik. Messi teljesen újjászületett. Olyan szinten motivált, hogy ájulás és öröm látni, hogy él-hal érte a csapat, ő meg megy előre, megszakíthatatlanul. Nem tudják tartani. Marokkó szervezettsége meglepett, a franciák remek formája pedig nem, az alap. Alapvetően kiegyensúlyozott a torna. De Messinél annyira látszik, hogy tökéletesen olvassa játékot és mivel még soha nem láttam élőben játszani, ez nekem is óriási élmény. Szóval szerintem Argentína viszi haza a trófeát.

