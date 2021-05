Dzsudzsák Balázs: „Tudnék segíteni a válogatottnak”

Nagyon boldog lenne a játékos, ha bekerülne a keretbe.

A debreceni játékos a Magyar Nemzetnek adott interjút és a szavaiból levonhatjuk azt a következtetést, hogy maga is meglepődne, ha Marco Rossi a csütörtöki kerethirdetésnél az ő nevét is felsorolná.

„Szerintem óriásit üvöltenék, ha rajta lennék a listán… A viccet félretéve, természetesen hatalmas öröm és büszkeség töltene el, ha újra helyet kapnék a keretben” – nyilatkozta a DVSC csapatkapitánya.

Dzsudzsák Balázs egyre jobb formában van az NB II-es csapatában. Marco Rossi korábban azt mondta, hogy a második vonalból nem hív be senkit, még az egykori légióst sem, ám a játékos úgy érzi, hogy remek formában van.

„A kemény munkának és sorozatos meccsterhelésnek köszönhetően ma már örömmel mondhatom, hogy mind fizikailag, mind mentálisan remekül érzem magam. Szerencsére ez most már nemcsak a gólpasszokban, hanem a gólokban is megmutatkozik. Bátran ki merem jelenteni: igen, tudnék segíteni!”

Sőt a szélső úgy gondolja, hogy az előző kontinensviadal óta nem volt ilyen jó passzban és ezt az állítást adatokkal is alá tudja támasztani.

„Talán az előző, 2016-os Eb előtti szakaszban voltam ennyire jó állapotban és ennyire motivált. Jót tett a téli felkészülés, amely során kaptunk egy komoly alapot a bajnoki hajrára. Ez nemcsak a játékom minőségén javított, hanem a fizikai mutatóimon is. Ezt a mai világban már nem pusztán a saját érzéseimre hivatkozva mondhatom, hanem azokra az InStat mérési adatokra is, amelyek feketén-fehéren kimutatják, hogy jó formában vagyok. Ezek az objektív mutatókat tartalmazó adatlapok a szövetségi kapitány rendelkezésére állnak minden játékosról, azokat minden szakember és adott esetben a nyilvánosság is megismerheti. Gondolom, ezeknek az adatoknak is súlyuk van a szakmai döntéseknél.”

