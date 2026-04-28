Dzsudzsák Balázs elárulta, mi áll a védjegyévé vált szabadrúgások mögött

„Mint mindennek, ennek is a legfontosabb eleme a gyakorlás”

A válogatott korábbi kapitánya nem hisz a véletlenekben vagy a rövid utakban. Amikor a „titokról” kérdezték, az első és legfontosabb tényezőként az elvégzett melót jelölte meg.

„Nyilván, mint mindennek, ennek is a legfontosabb eleme a gyakorlás.”

A siker alapjait már gyerekként, Nyírlugoson és Nyíradonyban lefektették, ahol az edzések után sem pihenés várt rá, hanem további kőkemény munka. Dzsudzsák kiemelte, hogy ebben a folyamatban édesapja maximalizmusa volt a hajtóerő.

„Apukámnak nagyon nagy hála érte… mindig elvárt tőlem egy plusz munkát.”

Viták a pálya szélén és az ezerszeres ismétlés

A közös munka azonban nem volt mindig feszültségmentes, az apa-fiú kapcsolatot a legmagasabb szakmai elvárások jellemezték. A játékos visszaemlékezése szerint a technikai részleteken is sokat rágódtak közösen.

„Mindig sok vitánk volt, hogy hogyan kell eltalálnom a labdát… ha nem sikerült meccsen, jött a bekiabálás.”

A fejlődés módszertana kíméletlen volt: üres kapu előtt állva, konkrét célpontokat kijelölve hajtották végre az ismétléseket ezerszer és ezerszer. Ez a monoton, de céltudatos gyakorlás tette lehetővé, hogy a mozdulat végül ösztönössé váljon.

A példaképek, akik inspirálták a magyar klasszist

Bár a technikát a hazai pályákon csiszolta, az inspirációt a futballtörténelem legnagyobbjaitól merítette. A kérdezz-felelek során elárulta, kik azok a világklasszisok, akiknek a játéka hatással volt rá. A névsor önmagáért beszél: Francesco Totti, „az igazi” Ronaldo Nazário, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos és Ronaldinho mind-mind szerepeltek a példaképek között.

Tanulság: Brutális munka a látvány mögött

Dzsudzsák Balázs vallomása rávilágít arra, hogy a világklasszis szabadrúgások mögött nincs varázslat, csak „brutális munka”. A DVSC ikonja példaként szolgálhat minden fiatal számára: a tehetség csak a kiindulópont, a maradandó teljesítményt az ezerszer megismételt mozdulatok és egy elhivatott háttérország hozza meg.

