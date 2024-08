Dzsudzsák Balázs: „Nincs szükségem magyarázkodásra”

A válogatott korábbi csapatkapitánya a klub honlapjának adott interjúban beszélt Szrdjan Blagojevics távozásáról.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint arról korábban beszámoltunk, Blagojevics és a játékosok közötti kapcsolat az elmúlt hetekben megromlott. Afelől se lehetnek kétségeink, a csapatkapitány Dzsudzsák szerepe meghatározó az öltözőn belül.

A cikk lejjebb folytatódik





A DVSC csapatkapitánya így reagált az azzal kapcsolatos vádakra, miszerint köze lenne az edzőváltáshoz: „Sajnos eseménydús héten vagyunk túl. Egy edzőváltás sosem jön jókor, de egy mondhatni jó rajtot követően Újpesten kicsúcsosodott egy olyan teljesítmény, amely sem csapat, sem szurkolói szinten nem elfogadható. Egyből a lefújás után volt egy nagyon korrekt beszélgetésünk az ultrákkal, akik semmi mást nem kértek, csak hogy azt a Debrecent lássák, amely csúszik-mászik és mindent megtesz a siker érdekében.

Egy edzőváltás során általában mind a két fél hibás, ez nem Dzsudzsák Balázs döntése volt. Nincs szükségem magyarázkodásra, de több mint egy 120 éves klubról beszélünk, amely megérdemli a tiszteletet. Valószínűleg olyan valaki írta a cikket, aki életében nem volt még Loki-meccsen, és szeretett volna még egyet belerúgni az alapból földön lévő csapatba.

Komoly klubvezetésről beszélünk, amely tisztában van egy edzőváltás súlyával. Kissé cinikusan azt is mondhatnám, köszönöm, ha valaki azt feltételezi, hogy én döntök egy edző kilétéről, de ez nyilván nem így van. Úgy érzem, többet tettem már a Lokiért annál, hogy ilyen támadások érjenek. Mindig is azon voltam és vagyok lassan már 14 éve szinte mindig csapatkapitányként, hogy minden edzőt segítsek a siker és a csapat jobb szereplése érdekében. A klub is megérdemli a tiszteletet és azt, hogy senki ne indítson el egy ilyen lavinát” - mondta a klubikon.

Srdjan Blagojevic távozását követően Dombi Tibor irányítja a ZTE elleni találkozón a gárdát.