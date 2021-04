Dzsudzsák Balázs kiakadt

A volt válogatott szélső nagyon idegesen nyilatkozott csapata újabb döntetlenje után.

Ismét nem tudott nyerni a Debrecen az NB II-ben, amely továbbra is a feljutást érő második helyen áll, ám ott van a nyakán a Gyirmót – a sárga-kékek hátránya mindössze két pont az egykor szebb napokat látott hajdúsági csapat mögött.

A DVSC szerdán úgy játszott 4–4-et Békéscsabán, hogy vezetett 2–0-ra, majd 3–2-es és 4–3-as hátrányba is került. Amióta Toldi Gábor és Huszti Szabolcs irányítja a csapatot korántsem meggyőző az együttes játéka. A legutóbbi meccs után Dzsudzsák Balázs alaposan kiakadt az M4Sport kamerái előtt.

„Érthetetlen számomra, amit művelünk, nem is mondom el, amit gondolok, mindig beleszaladok az ilyen meccsek utáni nyilatkozatokba. Ahogy a csapat védekezik, az borzasztó. Ha kettő–nullára vezetünk, akkor is, ha három–nullára vezetünk, akkor is, ha egy–nullára vezetünk, akkor is… Folyamatosan hozzuk vissza az ellenfelet a meccsbe. Folyamatosan csináljuk a hülyeséget, a megmagyarázhatatlan dolgokat. Érthetetlenek a tizenegyesek. A bajnokság vége előtt, amikor most kellene, hogy a legjobban fókuszáljon a csapat. Nem látok az emberek fejébe, nem tudom, ez miért történik ez. Hiába beszéljük meg, hogy mit kell csinálni, egy labdát nem tudunk hazafejelni. Nem tudok mit mondani, nem akarok erősebben fogalmazni.”

