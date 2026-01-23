„Tudat alatt is rányomja a bélyegét a csapatra”

A klub ikonja a Loki TV YouTube-csatornáján megjelent interjúban harangozta be a DVTK tavaszi szezonját.

Dzsudzsák szerint a Loki mostani helyzete össze sem hasonlítható a korábbi évek feszültségével. A kapitány érzi a könnyebbséget a játékostársakon is.

„Hát talán mióta itthon vagyok, most vagyunk a legjobb pozícióban a féltávnál. Ez nyilván mindenféleképpen egy segítség vagy könnyebbség az eddigi évekhez. Pláne, hogyha a tavalyihoz hasonlítom, akkor ugye azért eléggé feszült hangulatban telt, feszült hangulatban mentünk haza, teljesen más pozícióban voltunk. Ez nyilván azért tudat alatt is rányomja a hangulatot a csapatra.”

Hiányolja a „gyilkos ösztönt” a fiatalokból

A debreceni ikon külön kitért a keretben lévő tehetségekre is. Bár elismeri a képességeiket, úgy érzi, a fiatalok olykor túlságosan is tisztelettudóak a pályán és az öltözőben.

„Picit még mindig hiányolom belőlük azt, hogy ezt a mindenáron megmutatom, hogy ez a 10-12 nap ez arról szól, hogy én ha kell, akkor bárkit ki merek szorítani, és ki is tudok. Még úgy ’túl jó gyerekeknek’ gondolom őket. Nyilván ezt el tudom fogadni, valaki még csak 16 éves, valaki csak most lett 18, szóval meg kell érni ehhez.”

A kapitány szerint a Sergio irányítása alatti munka során a felelősségtudatnak már ebben a korban meg kell jelennie: „Tudják, hogy mit kell letenni az asztalra, hogyha itt szeretnének maradni.”

Vége a csalónapoknak: 0-24-es profizmus

Dzsudzsák 38 évesen (a 39-et taposva) is kőkeményen dolgozik, és elmondása szerint mostanra teljesen új szemléletet öltött, aminek látja is a hozadékát.

„Ahogy megérkeztem az első nap ide, onnantól kezdve vége a csalónapoknak, és úgy eszek, ahogy az elő van írva, és innentől kezdve arra készülök, hogy a 25-ei mérkőzésen topp állapotban lehessek. Rengeteget teszek, és tettem ebbe a fél évbe bele – talán többet, mint az itthon tartózkodásom alatt. Egy teljesen más szemléletet öltöttem, aminek látom a gyümölcsét is.”

A nemzetközi kupa lenne a korona

A jövővel kapcsolatban a Loki 7-ese nem kertelt: tudja, hogy a pályafutása a vége felé közeledik, de még egy nagy álmot szeretne valóra váltani Debrecenben.

„Ne legyünk naivak, azért tényleg közeledik a vége felé, úgyhogy az azért egy nagyon-nagyon komoly korona lenne. Mikor felkerültem, hosszú hajjal kerültem föl, bajnok lettem – most megint hosszú hajam van, megint váltottam. Nagyon elégedett lennék, hogyha az a nemzetközi kupaszereplés összejönne.”

Dzsudzsák hozzátette, bár nem szereti a hangzatos nyilatkozatokat, úgy érzi, „valami speciális készülődik” Debrecenben, és a csapat nem adhatja alább annál, amit az ősszel felépítettek.