Dzsudzsák Balázs hosszabbított

Marad Debrecenben a válogatott klubrekordere.

2024-ig írt alá a csapat kapitánya.

A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését - jelentette be a csapat. A csapatkapitány boldogan mesélt érzéseiről, már a Loki új hazai mezével a kezében.

– Most is a lehető legnagyobb örömmel írtam alá az új szerződést. Egy nagyon jó szezonon vagyunk túl, sikerült odaérnünk a dobogóra, így készülhetünk a Konferencia Liga-selejtezőre. A bajnokság végére nézőcsúcsokat döntöttünk, aminek külön örülök. Az pedig fantasztikus volt, hogy az utolsó meccsen 15 ezren ünnepeltünk együtt. Izgatottan vágok neki a következő szezonnak is. Végre sikeres a csapat és a szurkolók is várják a hétvégi meccseket. Nagyszerű futballt játszunk és az edzői stáb is remek, ami még élvezetesebbé teszi számomra, hogy nekivágjak egy újabb szezonnak. Olyan közegben vagyok, ahol az öltöző és a stáb is arra ösztönöz, hogy még motiváltabb legyek. Nagyon büszke vagyok, hogy a DVSC csapatkapitánya lehetek, és remélem, a vezetésemmel ebben az évben is fejlődünk és előrébb tudunk lépni, mert ez Debrecen! – fogalmazott a DVSC csapatkapitánya.

