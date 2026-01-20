Nagy bajban Dzsudzsák Balázs, végrehajtást rendeltek el a cége ellen

Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán vállalkozása, a DB7.hu kft. üzleti beszámolója csak a határidőt meghaladva került föl a cég adatbázisába - szúrta ki az Mfor. Emiatt január kilencedikén végrehajtást kezdeményezett a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya.

Ennek tetejébe egy másik érdekes részlet is napvilágot látott: először úgy töltötték föl a dokumentumot, hogy az összes tételt kihúzták, a bevételek és az eredmény mellett egyaránt 0 FT állt.

A sportszer-kiskereskedelmi, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel foglakozó vállalatnak évek óda anyagi gondjai vannak. Ugyanakkor ha az adótartozást törlesztik Dzsudzsákék, akkor a NAV megszünteti az eljárást, és megmenekülhet a vállalkozás.

Arról a GOAL is beszámolt korábban, hogy a magyar válogatott egykori csapatkapitánya egy léghajógyár tulajdonosa lett még 2021-ben.