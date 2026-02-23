Goal.com
Dzsudzsák Balázsék belógtak egy buliba, ahová nem voltak hivatalosak

A Debrecen 1-1-s döntetlent játszott a ZTE otthonában az NB I 23. fordulójában vasárnap délután. A mérkőzés során pazar gólpasszt adó Dzsudzsák Balázs jó hangulatban értékelt a lefújást követően. A 39 éves középpályás szerint egy olyan buliban vannak most, ahová nem lettek meghívva.

„Hála Istennek olyan pozícióban vagyok, hogy ezeket a kulcspasszokat tudom hozni. Már beszéltünk a héten Adrival, tegnapelőtt is volt egy ilyen szituáció edzésen, szóval mondta, hogy üsse be. Mindig szekálom, hogy ilyen alacsony játékosként nem is tud gólt fejelni, de rám cáfolt. Az első félidőt odaadtuk nekik, nem először, de szerencsére megmutattuk, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe. Igazságos döntetlen született” 

– húzta alá Dzsudzsák Balázs, aki büszke a csapatra, mert jó formában lévő csapat ellen játszottak döntetlent.

„Hálával tartozom a klubnak, hogy még mindig meghatározó játékos lehetek itt, egy buliban vagyunk, ahová nem vagyunk hivatalosak, de próbálunk bejutni bármilyen áron” 

– fogalmazott a Debrecen és saját szárnyalásáról a DVSC csapatkapitánya.

A DVSC 23 forduló után harmadik helyen áll a bajnokságban, hat pont a hátránya az ETO FC mögött, és mindössze egy az Ferencvárossal szemben.

A mérkőzés összefoglalója (Dzsudzsák gólpasszát 1:05-től tudod visszanézni):


