Dybalával hosszabbítana, Pjanicot eladná a Juventus

Az argentin támadó hosszú ideig erősítheti még a Zebrákat.

Az olasz bajnokságban címvédő labdarúgócsapatának vezetése meg akarja tartani Paulo Dybalát, akinek többéves szerződést kínál, viszont eladná Miralem Pjanicot.



A Calciomercato értesülése szerint a 26 éves argentin válogatott csatár új kontraktusa akár 2025-ig is szólhat, a fizetése pedig évi 12 millió euró lehet.

Dybala a szezon felfüggesztése előtt 34 mérkőzésen szerepelt a Juventusban, 13-szor bizonyult eredményesnek és 12 gólpassza is volt.



Ugyanakkor a torinói klub - költségvetésének bevételi oldalát erősítendő - túl kíván adni 30 éves bosnyák középpályásán, Miralem Pjanicon.



A Tuttosport úgy tudja, hogy a játékos, akinek piacra dobásához Maurizio Sarri vezetőedző is hozzájárult, akár 60 millió eurót is hozhat a Zebráknak.

A cikk lejjebb folytatódik

Pjanic az idény eddigi részében 32 meccsen játszott, nevéhez három gól és két gólpassz fűződik.

Több csapat

Forrás: mti.hu