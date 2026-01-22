DVTK: Nigériai tehetségek próbajátékon

Nagyjából három héttel ezelőtt láttak napvilágot az első hírek arról, hogy a Diósgyőr aktívan keresi a tehetségeket az afrikai piacon. Szakály Péter egy nigériai tornán vett részt, ahol több ígéretes fiatalt is megfigyelt – a munka gyümölcse pedig mostanra érett be: két játékos már meg is kezdte a munkát Miskolcon.

A támadósorba érkező, 2007-es születésű Chidubem Victor szélsőként és csatárként is bevethető. Szakály Péter jellemzése alapján egy kifejezetten gyors és robbanékony futballistáról van szó, aki technikai képzettsége mellett a támadó egy-egy elleni párharcokban és a mélységi beindulásokban nyújtja a legjobbat. A középpálya stabilitásáért a 2008-ban született Unanah Johnson felelhet, aki a hatos és nyolcas pozícióban érzi otthon magát. Róla a szakember elmondta, hogy remek fizikai adottságaihoz technikai érettség és az átlagosnál magasabb játékintelligencia társul.

Szakály Péter hangsúlyozta, hogy a DVTK egy nemzetközi akadémia, ahol a külföldi tehetségek integrálása a stratégia része. Fontos azonban látni, hogy a fiúk nem azonnal az NB I-es kerethez csatlakoznak:

"A két nigériai fiúval kapcsolatban ki kell emelni, hogy nem a felnőtt kerethez érkeztek. Az elmúlt napokban készültek az U19-el, jelenleg a tudásszintjük alapján a DVTK II F4R együttesével edzenek" – nyilatkozta a vezető scout.

A próbajátékosok sorsa a felkészülési mérkőzéseken dől el, ahol mind az U19-es, mind az NB III-as (DVTK II F4R) együttesben lehetőséget kapnak a bizonyításra. Amennyiben a szakmai stáb elégedett lesz a teljesítményükkel, a klub döntést hoz a további együttműködésről.

