DVTK–DVSC: micsoda meccs, micsoda győzelem!

Nem semmi élményt kapott, aki végignézte a Debrecen diósgyőri vendégjátékát.

Parádés első félidőt hozott a Diósgyőr-Debrecen meccs – három gól, kihagyott tizenegyes, ám a második játékrész is tartogatott izgalmakat bőven.

Épphogy elkezdődött a Debrecen diósgyőri vendégjátéka, máris vezettek a hazaiak, Klimovich középről fejelt gyönyörű gólt.

Az első perc gólja után is nyomott a DVTK , védekezett a DVSC, majd ebből a 21. percben kisült egy újabb hazai találat és ismét fejjel – ezúttal Edomwonyi volt jókor jó helyen, 2-0.

Tíz perccel később pedig ott lehetett volna a harmadik diósgyőri gól is, ám Megyeri parádés mozdulattal védte ki Pernambuco tizenegyesét, akit egyébiránt a szünetben le is cserélt a hazaiak vezetőedzője.

De még a szünet előtt szépített a DVSC, Baranyai talált be, 2-1-gyel fordultak tehát a felek.

A sorozat pedig folytatódott, a DVSC ugyanis felállva a kétgólos hátrányból, a 48. minutumban Bárány révén kiegyenlített.

Az izgalmak pedig egyre csak fokozódtak, a mérkőzés pedig csak még jobb lett.

A 60. percben egy véleményes labdaszerzés után újra előnyhöz juttatta a hazaiakat Edomwonyi, majd hét perccel később Gera Dániel becserélése után tizenöt másodpercen belül gólt lőtt, mellyel 4-2-re vezetett a Diósgyőr, vagyis ismét kétgólos volt a borsodi előny.

A 83. percben – talán már mondani sem kell – ismét szépítettek a vendégek, szinte a semmiből négy védő fogságában lőtte ki a bal alsót Ojediran, 4–3.

A hátralévő időben sem csillapodtak a kedélyek, akármi is lehetett volna ennek a nagyszerű összecsapásnak a vége, és jött is még egy fricska, élete első NB I-es meccsén talált be Fekete Vince a hosszabbításban, 5–3, mellyel így közelebb zárkózott az 5. helyen lévő DVSC-hez a 6. Pozícióban lévő DVTK.