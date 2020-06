DVSC: visszatért Dombi Tibor és a Tankcsapda

Sorsdöntő is lehet a kedd esti Újpest– mérkőzés, amelyet a vendégek várnak kieső helyről, de ha nyernek, akkor akár cserélhet is a két csapat és a lila-fehérek kerülhetnek a vonal alá. Úgy tűnik a Loki mentálisan erősebben készülhet a meccsre, hiszen a hajdúságból olyan hírek érkeznek, amelyeknek örülhetnek a szurkolók és a csapat is.

Az együttest immár Kondás Elemér készíti fel, akivel két bajnoki címer is nyert a gárda, a szakember választott maga mellé segítőket és bekerült a felnőtt csapat stábjába Dombi Tibor is.

„Számomra ez a csúcs. Nincs vágyam máshová elmenni, a mostani eszemmel azt mondom, mindig Debrecenben maradok – nyilatkozta Dombi Tibor, a dehir.hu-nak. – Nagyon szeretném, ha bent maradnánk az első osztályban, ez a legfontosabb jelen pillanatban. Továbbá jó lenne elérni, hogy az emberek szeressenek meccsre járni és újra nagy tömeg legyen a stadionban. Jó lenne edzőként is átélni azt, amit játékosként már sikerült...”

Több csapat

Ha valaki Kondás Elemér mellett tudja a siker receptjét, akkor az Dombi Tibor, aki 29 évvel ezelőtt mutatkozott be a Debrecen korosztályos csapatában, eddig a DVSC U19-es csapata mellett dolgozott.

Nemcsak egykori játékosát kapta vissza a csapat, hanem az indulóját is. A debreceni Tankcsapda zenekar korábban megírta a Piros-fehér című indulót, amit 2016-ban visszavont, most pedig visszaadott. Ez is Dombi Tibornak, illetve Kondás Elemérnek köszönhető.

„Szerettünk volna egy mentális támogatást nyújtani a csapatnak és mindenkinek, aki most bizonytalan a Loki szereplését illetően. Ezért gondoltuk, hogy ennek a dalnak a reaktiválásával segítünk a srácoknak és mindenki másnak, aki szeretne a csapat mellé állni” – fogalmazott dehir.hu-nak Lukács László, a zenekar frontembere.