DVSC–Puskás Akadémia, avagy egy vallatás története

Debreceni szempontból a lényeg: megvan az első hazai siker idén.

Ahogy a Ferencváros ellen pár másodperc után, most is fél perc elteltével került nagy helyzetbe a Loki, akkor bement nekik, most a Puskás Akadémia ellen nem. A meccset megelőzően pedig a DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics épp erről beszélt, hogy sokkal több pontjuk lenne, ha a helyzeteiket nagyobb százalékkal használnák ki. Nyilvánvaló ugyan, de igaz!

Kis idő elteltével feléledt a felcsúti együttes is, de igazán nagy lehetőségig negyvenöt perc alatt nem jutottak el, ahogy továbbihoz már a debreceniek sem, hacsak a félidő végi kapufa nem számít annak, de legyen, legalább ennyi. Felejthető első játékrész után csak abban bízhattak a szakadó esőben a Nagyerdei Stadionba kilátogató drukkerek, hogy valami történni fog, valaminek történnie kell.

Hogy mi történt? Kevés erre az a szó, hogy semmi. Régen látott gyenge színvonalú magyar bajnokin végül egy fejpárbaj eredményezett egy hazai gólt. Bal oldali szöglet utáni kavarodás végén Szécsi Márk fejelt a jobb felsőbe, 1–0, történt mindez a 75. percben.

Van az a típusú 0–0, amit nézne az ember, hisz bármikor eshet egy gól, meg volt ez a meccs, amin bár esett egy gól, megvan a Loki első hazai győzelme az idei naptári évben, de ennyi és semmi több, felejtsük is el gyorsan, vallatással felérő kilencven egynehány minutum volt ez.