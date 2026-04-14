Goal.com
Live
Szendrei Ákos
Bózsik Tamás

Közvetlen riválisától igazolhat U19-es magyar válogatott csatárt a Debrecen

Transfers

Szendrei Ákos nagyon elkapta a fonalat, ugyanis az elmúlt három fordulóból kettőben is betalált, összesen pedig hat góllal áll már az NB I góllövőlistáján - nem csoda, hogy érdeklődik iránta a DVSC.

Arról számolt be a Csakfoci, hogy a Paks egykori U19-es magyar válogatott csatárát, Szendrei Ákost le szeretné igazolni a Debrecen.

A portál megjegyzi, hogy nem először próbálkozik Szendrei megkaparintásával a DVSC, amely már a téli átigazolási időszakban is tárgyalt a paksiakkal. 

Igaz, akkor a zöld mezesek vezetősége úgy határozott, hogy a megannyi sérült támadó miatt egyelőre nem hajlandóak eladni Szendreit. 

A 23 éves játékos már most minden korábbinál eredményesebb volt ebben a szezonban: 16 NB I-es találkozón hat alkalommal mattolta az ellenfelek kapusait, illetve egy gólpasszt jegyzett. 

Fiatalkora ellenére már megfordult a DAC, a Fehérvár, az ETO, a Kecskemét ls a Mezőkövesd színeiben is. 

Mint ismert, a harmadik DVSC és a mögötte kettő ponttal lévő Paks is a dobogóért harcol. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés