Közvetlen riválisától igazolhat U19-es magyar válogatott csatárt a Debrecen

Arról számolt be a Csakfoci, hogy a Paks egykori U19-es magyar válogatott csatárát, Szendrei Ákost le szeretné igazolni a Debrecen.

A portál megjegyzi, hogy nem először próbálkozik Szendrei megkaparintásával a DVSC, amely már a téli átigazolási időszakban is tárgyalt a paksiakkal.

Igaz, akkor a zöld mezesek vezetősége úgy határozott, hogy a megannyi sérült támadó miatt egyelőre nem hajlandóak eladni Szendreit.

A 23 éves játékos már most minden korábbinál eredményesebb volt ebben a szezonban: 16 NB I-es találkozón hat alkalommal mattolta az ellenfelek kapusait, illetve egy gólpasszt jegyzett.

Fiatalkora ellenére már megfordult a DAC, a Fehérvár, az ETO, a Kecskemét ls a Mezőkövesd színeiben is.

Mint ismert, a harmadik DVSC és a mögötte kettő ponttal lévő Paks is a dobogóért harcol.

