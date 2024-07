Dusan Tadic: „Elbúcsúzom a címeres meztől”

Dusan Tadic közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonul a szerb válogatottól.

Az idei Eb-n a szerbek is búcsúzni kényszerültek a csoportkörben, most pedig megjött a csapatkaitány bejelentése a visszavonulást illetően. Tadic búcsúja nemcsak emiatt sült el rosszul, ugyanis az első csoportmérkőzésen a cserepadon kezdett, amit igen rosszul viselt. Később bocsánatot kellett kérnie társaitól és Dragan Sztojkovic szövetségi kapitánytól is.

„Megtiszteltetés, hogy Szerbiát két világbajnokságon, az Európa-bajnokságon és az olimpiai játékokon képviselhettem, de úgy döntöttem, elbúcsúzom a címeres meztől” – írta közösségi oldalán a 111 válogatottsággal rendelkező, hazájában csúcstartó, 35 éves támadó.

A török Fenerbahcéban futballozó szerb kiválóság 2008-ban debütált hazája válogatottjában. A 2022-es világbajnokságon és az idei kontinenstornán csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek, melytől 23 góllal és 40 gólpasszal búcsúzik.