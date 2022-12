Durván nekiment az MLSZ-nek a Kisvárda sportigazgatója!

Bíróságig vinné az ügyet!

Egy héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Kisvárdát a ZTE elleni hazai mérkőzésén történt rasszista megnyilvánulások miatt elrendelte a piros-fehérek egy soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a Várkerti Stadion „D” szektorrészében található valamennyi szektor lezárását.

A klub honlapján ma megjelent közlemény részletezi, hogy a pénzbüntetés mértéke négy millió forint, s az indoklás szerint a zalaegerszegi Eduvie Ikoba labdaérinteseikor két alkalommal is rasszista megnyilvánulásokat lehetett hallani a lelátóról.

Révész Attila hosszan elemezte a helyzetet a kisvardafc.hu-n.

„Meglepődve értesültem a történtekről, korábban sosem fordult elő ilyesmi nálunk, az NB II-ben többször is elhódítottuk a sportszerűségi díjat, a korábbi színesbőrű futballistánk, Yves Mboussi, vagy éppen a brazil különítmény, Felipe, Sassá és Anderson Pico, mind-mind nagyon népszerűek voltak szurkolóink körében. Már az eljárás ténye is meglepett, de a fegyelmi tárgyaláson résztvevő kollégáim megnyugtattak, hogy olyan felvételeink vannak, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy nem huhogtak a szurkolóink, és mivel a mérkőzésen én is a kispadon foglaltam helyet, én sem emlékeztem ilyesmire. Ezek után meglepődtem, hogy a fegyelmi testület megállapította velünk szemben a rasszizmus vétségét, a rendelkezésre álló bizonyítékok vizsgálata és számos érintett véleményének kikérése után pedig arra jutottam, hogy olyan eljárással szembesültünk, amely bántja az igazságérzetünket és teljesen egyoldalúan állítja be a fegyelmi vétséget" - kezdte a Kisvárda sportigazgatója, majd így folytatta:

„Ami a konkrét esetet illeti, felháborító az az eljárás, ahogy kirótták ránk a büntetést, teljesen figyelmen kívül hagyva az általunk becsatolt bizonyítékokat. A legnagyobb probléma, hogy egyetlen ellenőri jelentés alapján kell kifizetnünk ezt a horribilis büntetést, holott mi bizonyítani tudjuk, hogy ezek a cselekmények nem történtek meg, ám az eljárás során ezeket a fegyelmi bizottság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Felmerült, hogy a játékvezető, aki lényegesen közelebb helyezkedett el a nézőtér azon részéhez, ahonnan az állítólagos huhogások érkeztek, mint az ellenőrök, hogyan nem hallhatta meg azokat. Azt a választ kaptuk, hogy a kommunikációra használt headset nagyban korlátozza a hallásukat, csak ez azért sántít, mert érdekes módon a kispadról vagy a játékosoktól elhangzott kritikákat rendre meghallják. Ez számunkra nem elfogadható magyarázat. Ugyanakkor a hangfelvételek alapján egyértelmű, hogy csak pfujolás hangzott el, ami nem azonos a huhogással, nem tekinthető rasszista megnyilvánulásnak" - mondja Révész, hozzátéve tovább gyűjtik a bizonyítékokat és a szurkolói felvételeket, és kiállnak a maguk igaza mellett, készek elmenni a Sport Állandó Választott Bíróságáig is.

