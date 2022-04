Duplázás: eldőlt, hogy a Manchester United vezetőedzője osztrák szövetségi kapitány lesz-e

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ralf Rangnick 2021 végén vette át a Manchester United vezetését a kirúgott Ole Gunnar Solskjaertól, de már akkor tudni lehetett, hogy a német edző csak ideiglenesen ül le a kispadra, a manchesterieknek a szezon végéig új trénert kell találniuk az első csapat irányítására. Ez meg is történt, a múlt héten be is jelentették, hogy a 2022/23-as idénytől Erik ten Hag lesz a Manchester United vezetőedzője, Ralf Rangnick pedig tanácsadóként folytatja a klub vezetésében.

A Sky Sports Italia újságírója, Fabrizio Romano értesülései szerint Rangnickot megkörnyékezte az osztrák labdarúgó szövetség. Szomszédaink egy olyan konstrukciót találtak ki, hogy a Manchester United leköszönő vezetőedzője egyszerre lehessen az osztrák válogatott szövetségi kapitánya és a vörös ördögöknél is tovább tevékenykedhessen.

Frissítés: Az osztrák labdarúgó szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy Ralf Rangnick váltja Franco Foda szövetségi kapitányt.

A német szakember csütörtökön még így nyilatkozott a Sky-nak:

„Hogy szövetségi kapitány leszek-e Ausztriában? Őszinte leszek, nagyon boldoggá tesz, hogy segíthetek a Manchester Unitednek. Megerősíthetem, hogy maradok, és tanácsadó leszek a klubnál."

