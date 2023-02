Dührohamot kapott a Barcelona támadója miután lecserélték - VIDEÓ

Nem tetszett a brazilnak, hogy a kispadról nézte végig a Manchester United elleni utolsó perceket.

A kispad bánta, hogy Raphinhát lecserélte az FC Barcelona vezetőedzője, Xavi Hernandez.

Eseménydús meccset hozott a Barcelona-Manchester United Európaliga párharc első találkozója. A mérkőzés első félidejében még nem született találat, de a második játékrészben négy gólt is láthattak a nézők.

A meccs igen hevesre sikeredett, a két csapatot régi rivalizálás övezi. A két Guardiola "tanonc" Xavi Hernandez és Eric Ten Hag csatája is volt ez. Mindkét vezetőedző a legjobb formában lévő csapatát dobta pályára a kezdőben. Marcus Rashford kitűnő formája ezen a találkozón is meglátszott: megszerezte idei 22. gólját, illetve kulcsszerepet játszott a második manchesteri gól megszerzésében is.

Az Ousamne Dembélé helyén játszó Raphinha viszont hullámzó teljesítményt nyújtott a mérkőzésen. A brazilt a vendégek második találata előtt verte meg könnyedén Rashford, de pár perccel később egy beadásnak szánt találattal egyenlíteni tudott a támadó. Xavi végül a 83. percben látta úgy, hogy már nem tud többet hozzzátenni a Barca játékához Raphinha, ezért a helyére Ferran Torres érkezett.

A brazil vélhetően nem örült ennek a döntésnek és a kamerák kereszttűzében sem fogta vissza magát.

Raphinhát a korábban lecserélt Jordi Albának kellett megnyugtatni.

A meccs végén Xavit is kérdezték az esetről:

"Megértem Raphinha haragját, én is mérges voltam. A változtatásokat a csapatot előtérbe helyezve teszem, és nem azért, hogy valakire mutogassak. Pozitívan fogom fel, hogy minél többet akar játszani."

Végül az érintett játékos is megszólalt a mérkőzés után:

"Már bocsánatot kértem, és az edzésen is meg fogom ezt tenni. Elnézést szeretnék kérni a csere utáni reakciómért – nem fog többet megtörténni. Nincs semmi bajom Xavival vagy a klubbal, csak szerettem volna a pályán lenni".

A Barcelona és a Manchester United 2-2-es döntetlen után az Old Traffordon fog találkozni jövő hét csütörtökön.

