Drasztikusan megváltozik az angol foci piramisa

A Sun beszámolója szerint fontolóra vették, hogy a jelenlegi két, az ötödosztályból (National League) feljutó csapat helyett a jövőben három klub is felkerülhessen az EFL-be: “el kell fogadnunk, hogy változnak a dolgok, és szerintem a klubok meg is szavaznák ezt. Egyszer eljön az a pont, amikor a nagyobb jó érdekében kell cselekedned” - mondta Parry, aki szerint ezek a változások csak kiterjedt pénzügyi kontrollal valósíthatóak meg.

Az Angol Labdarúgó Liga eddig nem értett egyet a változtatással, ám az elnök szavai abba az irányba terelhetik az ügyet, hogy a döntéshozók felülvizsgálják álláspontjukat, és utat engednek a változtatásnak.

A konferencián Parry elmondta, az egykori brit miniszterelnök, Rishi Sunak megszüntette volna az EFL-t szabályozó hatóságot, ha jött volna ajánlat a Premier Leaguetől a pénzügyi újraelosztási jogokra. Ezért nem döntött egyelőre az EFL a feljutók bővítéséről, ám az ajánlat hiányában felgyorsulhatnak az ezzel kapcsolatos események.

Az EFL-t 1888-ban alapították Football League néven, és 1992-ig ez volt az angol labdarúgás legmagasabb szintje, amikor 22 klub kilépett, hogy megalapítsák a Premier League-t.