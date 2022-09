Balhé: Mourinhónál elszakadt a cérna, őrjöngött, majd neki ment a bírónak

Mindkét oldalon kidőlt egy kulcsember, kiállították José Mourinhót - az Atalanta örülhetett a drámai rangadó végén.

Balszerencsésen indult az Atalanta elleni mérkőzés az AS Roma számára, hiszen még a kezdőrúgást megelőzően, a bemelegítés során elvesztette kezdő támadóját a fővárosi csapat, miután Paulo Dybala lesérült. A játékost hordágyon vitték le, de végül kiderült nem súlyos a sérülése.

A kezdősípszó után körülbelül nyolc percet kellett várni, hogy újabb drámai esemény történjen: az Atalanta kapusa, Juan Musso saját csapattásával, Merih Demirallal ütközött, ami után feldagadt az arca és le kellett cserélni. Ennek ellenére a vendég szurkolók örülhettek a találkozón, hiszen a 35. percben Giorgio Scalvini megzerezte a mérkőzés egyetlen gólját, amellyel a bergamói együttes 1-0-ra diadalmaskodott.

Annak ellenére is nyerni tudott az Atalanta, hogy a második félidőben az AS Roma óriási nyomást helyezett ellenfelére. A vendégek hat sárga lapot is összegyűjtöttek, de az első piros lapot mégis egy római kapta. Érdekesség, hogy nem játékos számára ért véget hamarabb a mérkőzés, hanem egy Zaniolo és Okoli közötti párharc után a hevesen reklamáló José Mourinhónak mutatta fel a piros kártyát a játékvezető.

Az Atalanta a győzelemmel feljött a tabella élére, azonban a Napoli és az AC Milan még egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

