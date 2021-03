Dráma Torinóban: hosszabbításban jutott tovább a Porto

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Porto előnyből, de korántsem könnyá helyzetből várhatta a torinói visszavágót: már egy 1-0-ás Juventus győzelem is a portugálok kiesését jelentette volna, hála az odavágó hajrájban lőtt Chiesa gólnak - mi lett volna ha Ronaldo buktatásáért még a jogos büntetőt is megítélték volna?

Pirlóék ahogy kell és illik egy hátrányban lévő csapattól, dominánsan próbáltak fellépni, ám ez csak a labdabirtoklásban mutatkozott meg, a nagyobb helyzetek a vendégek oldaláról jöttek.Taremi már a hetedik percben kapufát találta el fejjel, de ezt követően is több veszélyes kontrát vezetett a Porto.

A 17. percben véleményes büntetőhöz jutott Conceicao csapata. Demiral rántotta le (?) le Kuiperst, a játékvezető könnyű síppal büntetőt ítélt, Sergio Oliveira pedig nem hibázott. A torinóiaknak már kettő kell, de az is csak a hosszabbításhoz lenne elég, a továbbjutáshoz még nem. 0-1.

Tíz perccel később Morata előtt adódott nagy helyzet- az első igazi Juventus lehetőség- ám közeli lövését bravúrral védte Marchesin.

Az első félidő lefújásáig az olaszok hiába birtokolták többet a labdát a Porto védelme remekül zárt, helyzetekig sem igazán jutott el a Juventus, Ronaldo elöl is remekül lezárták a területeket.

A fordulást követően percek alatt drámaian átírodott a forgatókönyv: előbb Cristiano Ronaldo lesgyanús helyzetben adott készítette le a labdát Chiesának, aki kegyetlenül bevágta a labdát, ezzel a Juvénak már csak egy gól kellet a ráadáshoz. 1-1

Federico Chiesa gets Juventus back into it with a beautiful finish.



pic.twitter.com/DSNrlue2cy