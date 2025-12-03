Dráma a Premier League rangadóján, ollozós gólllal mentett pontot az Európa-liga-győztes + videó

A szünetben beálló Bruno Guimaraes góljával a 71. percben szerezte meg a vezetést a házigazda, de az argentin Cristian Romero hét perccel később egyenlített.

A 86. percben Thomas Bramall játékvezető mindenki nagy meglepetésére büntetőt ítélt a Newcastle javára egy szöglet utáni kavarodás után, a vitatott tizenegyest pedig Anthony Gordon magabiztosan értékesítette, a győzelemnek azonban nem örülhetett, mert Romero a rendes játékidő hosszabbításában is betalált, az argentin világbajnok egy csodálatos ollozós mozdulattal vette Aaron Ramsdale kapuját, így Európa Liga-címvédő Tottenhamben végül egy ponttal távozhattott a St James’ Parkból.

Premier League, 14. forduló:

Newcastle United-Tottenham Hotspur 2-2 (0-0)

korábban:

Bournemouth-Everton 0-1 (0-0)

Fulham-Manchester City 4-5 (1-3)

szerdán játsszák:

Arsenal-Brentford 20.30

Burnley-Crystal Palace 20.30

Brighton-Aston Villa 20.30

Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 20.30

Leeds United-Chelsea 21.15

Liverpool FC-Sunderland 21.15

csütörtökön játsszák:

Manchester United-West Ham United 21.00

