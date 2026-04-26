Dráma a 103. percben! A szurkolók már a pályán ünnepeltek, aztán jött a brutális csattanó

Drámai, szinte filmszerű végjáték döntötte el az angol ötödosztály, a National League bajnoki címét és az automatikus feljutást: a York City a 103. percben szerzett góllal harcolta ki a visszajutást a Football League-be, miközben a Rochdale játékosai és szurkolói már szinte ünnepeltek.

A két csapat vasárnap az idény utolsó fordulójában csapott össze egymással a Spotland Stadionban, és a tét óriási volt: mindkét együttes 100 pont felett állt, de csak az egyik juthatott fel automatikusan a League Two-ba, míg a másikra a rendkívül kiszámíthatatlan rájátszás várt.

A York City számára egy döntetlen is elegendő lett volna az első hely megtartásához, míg a Rochdale csak győzelemmel reménykedhetett. Úgy tűnt, a hazaiak a hosszabbításban megcsinálták a lehetetlent. A 95. percben a klublegendának számító, 41 éves Ian Henderson tökéletes beadását Mani Dieseruvwe fejelte a hálóba, amivel a Rochdale megszerezte a vezetést. A gól után elszabadultak az indulatok, a hazai szurkolók a pályára rohantak, megkezdődött az ünneplés, sokan már biztosra vették a feljutást. A játék azonban a hosszú megszakítás miatt folytatódott, Will Finnie játékvezető pedig további perceket hosszabbított.

Ez végül végzetesnek bizonyult a Rochdale számára. A 103. percben Josh Stones egy kavarodás után a gólvonal mögé juttatta a labdát, megszerezve a York City életmentő egyenlítő találatát. A gól automatikus feljutást ért, és újabb pályára rohanás következett – ezúttal a vendégszurkolók részéről.

A York ezzel tíz év után térhet vissza a Football League-be, míg a Rochdale számára marad a rájátszás keserű útja.

