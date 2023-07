Dr. Bajúsz Endre: Igyekszünk előnyben részesíteni a magyar játékosokat, ami nem egyszerű

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Dr. Bajúsz Endre, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának adott interjújában kifejtette, bízik a sikeres rajtban, hiszen az elmúlt év sikercsapatának magyar magja együtt maradt, és még sikerült is megerősíteni a játékoskeretet. A bajnokságban a stabil szereplés a cél, valamint a költségvetési fegyelem miatt a klub tartani fogja az MLSZ fiatalokra vonatkozó ajánlását.

Lassan véget ér a nyári holtszezon, szombaton már bajnoki mérkőzést játszik a DVTK a PAFC ellen. Milyen célokkal vág neki a Diósgyőr az új idénynek?



- Ugyanazt tudom elmondani, mint a felkészülés kezdetén: olyan stabil csapatot építünk, amire a következő években tovább tudunk építkezni. Mindenekelőtt a stabil bennmaradás a célunk, és igyekszünk minél előbb megszerezni az ehhez szükséges pontszámokat. Ugyanakkor azt is tudjuk, a 12 csapatos a mezőny sűrűsége miatt biztosan lesznek olyan időszakok, amikor a dobogó közelségét, máskor a kiesés rémét hozzák majd velünk kapcsolatban szóba.

- Hogy áll a DVTK keretének átalakítása?



- Régóta dolgozunk a keret megerősítésén, és amikor matematikailag is biztossá vált, hogy a 2023/2024-es idényben az élvonalban játszunk, akkor felpörögtek az események. Elsősorban szerettük volna megtartani a sikeres csapat húzóembereit, ami egy kivétellel sikerült, Cseke Benjámin kölcsönszerződését nem tudtuk véglegesíteni. A magyar mag együtt maradt, erre az erős alapra lehet építkezni. Hozzájuk igazoltuk az újakat, ám ne felejtsük, hogy szeptember 6-ig nyitva áll az átigazolási piac.

- A DVTK csupa külföldi labdarúgót igazolt nyáron. Így tervezted, vagy így alakult?



- Mindenekelőtt számomra az a legfontosabb, hogy olyan labdarúgók alkossák a DVTK keretét, akikkel el tudjuk érni a céljainkat. Fontossági sorrendben előbb következik a technikai és taktikai tudás, a mentális képesség, valamint az emberi tulajdonság, és csak utána az útlevél. Persze, ha minden mutató egyforma, akkor igyekszünk előnyben részesíteni a magyar játékosokat, ami nem egyszerű. Mondok egy konkrét példát név nélkül. Megkerestük egy magyar labdarúgó klubját, akik hajlandóak lettek volna a játékjogát értékesíteni, és mondtak egy összeget, ami nagyságrendileg az OTP Bank Ligában átlagosnak mondható éves bér duplája. És ehhez jött még a játékos fizetése. Ekkor körbenéztünk a világpiacon, és találtunk egy hasonló (de reményeink szerint még jobb) külföldit, akit szabadon igazolhatóként el tudtunk hozni, és még a fizetési igénye is alacsonyabb. A költségvetési fegyelmet szem előtt tartva a két ajánlat összevetésekor nem sokat gondolkodtunk a döntésen. Ennek ellenére középtávon nem zárjuk ki, hogy átigazolási díj ellenében érkezzen valaki Diósgyőrbe.

- Új fiatalokkal viszont nem találkozni a keretben…



- … hiszen a két korosztályos válogatott labdarúgónk, Bényei Ágoston még mindig csak 20, Jurek Gábor pedig 19 éves, miként Bánhegyi Bogdán is. Rajtuk kívül Illés Bálintra is számítottunk, ám ő távozni akart. De ne feledkezzünk el a szintén 20 éves Csatári Gergőről sem, aki az előző idényben 35 bajnokit játszott Kazincbarcikán az NB II.-ben, és egész nyáron Diósgyőrben készült. És az öltöző ajtaja nyitva áll a DVTK Labdarúgó Sportakadémia többi növendéke előtt is (közülük többen már játszottak is az első csapatban, például a 19 esztendős Vincze Dániel, és a mindössze 17 éves Ferencsik Bálint), akik előtte az NB III.-ban, illetve a kooperációs kölcsön lehetőségének köszönhetően kazincbarcikai színekben az NB II.-ben is szerezhetnek rutint. Az MLSZ fiatalok szerepeltetésére vonatkozó ajánlást tesz az NB I.-ben, azaz az NB II.-vel ellentétben nem kötelező az összes mérkőzés minden egyes percében fiatalt szerepeltetni, hanem éves szinten kell megfelelő mennyiségű "fiatalpercet" gyűjteni. Az élvonalban ez ajánlás, amit a már említett költségvetési fegyelem miatt magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintünk.

- Az FC Košice elleni főpróbán hiányzott a keretből Bertus Lajos és Viczián Ádám. Mi a helyzet velük?



- Mindketten fontos szerepet játszottak a bajnoki cím megszerzésében, még ha a mérkőzéseken kevés lehetőséget is kaptak. Mindkét labdarúgót tájékoztattuk arról, hogy nem szerepelnek az előttünk álló bajnokságra vonatkozó tervekben, ám nem szeretnénk, hogy a lelátón üljenek, ezért távozásuk elé nem gördítünk akadályt. Addig is mindketten a második csapat edzését látogatják. Több klub érdeklődik irántuk, bízom benne, hamarosan pont kerül az ügyükre.