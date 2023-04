Döntöttek a Barcelonánál: három támadó is eladó

Pénzügyi nehézségek és teljesítményük ingadozása miatt megválnának tőlök.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az FC Barcelonának el kell adnia játékosokat ahhoz, hogy jövőre új igazolásokat tudjanak regisztrálni. A három eladásra szánt játékos mindegyike a támadósorból kerülne ki.

A Barcelona vezetősége hozzálátott a klub pénzügyi helyzetét jobban áttekinteni ahhoz, hogy miként tudnak új igazolásokat regisztrálni a következő szezonban a pénzügyi fair play szabályok betartásával. Ennek a folyamatnak eshet áldozatául három támadó: Ansu Fati, Ferran Torres és Raphinha.

Ansu Fati a Barcelona akadémiájan, a La Masián nevelkedett és robbant be az első csapatba 2019-ben. A karrierje azóta hullámvölgyekkel tarkított a sérülések miatt. A hosszabb kiesése után úgy tűnt az új vezetőedző, Xavi Hernandez majd számol a fiatallal, azonban nála sem tud beférni a kezdőbe és játékpercei is csak elvétve akadnak. Korábban apja is nekiment Xavinak, őt hibáztatja amiért nem ad neki lehetőséget a bizonyításra. A piaci értéke a Transfermarkt szerint 80 millió euróról 35 millióra csökkent.

Ferran Torres sem csúcsformában focizik a katalánoknál. A 2022 decemberében érkezett játékost kezdetben védte a klub és Xavi is, azonban már megválnának tőle, ha egy jó ajánlat érkezik. A katalánok 55 millió eurót fizettek ki érte, de ennyiért már biztos nem tudják továbbadni. Az Atlético Madrid és az Inter is érdeklődik iránta, azonban csak kölcsönben szeretnék elvinni Ferránt. A Barcelona nyitott ezekre az ajánlatokra is.

Raphinha nagy reményekkel érkezett 2022 nyarán a Barcelonába 60 millió euróért a Leedstől. A kezdeti rossz formája után az utóbbi időben gólokkal és asszisztokkal vette ki a részét a katalánok jó bajnoki szerepléséből. Ha valakitől nagyobb összegért lehet megválni, akkor a brazil játékos eladása is tervben lehet, mivel Mikel Arteta továbbra is szívesen látná a csapatában.

Forrás: sport.es

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona-Girona bajnokin a hazai győzelem 1.30, a döntetlen 5.60, a vendég siker 11.50-szeres szorzóval fogadható.(x)