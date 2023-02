Döntött a jövőjéről az argentinok világbajnok klasszisa

Korábbi terveivel ellentétben, mégis folytatja a válogatottbeli szereplést.

A világbajnok argentin válogatott egyik nélkülözhetetlen szereplője, Ángel Di María a TyC Sports részére adott interjúban megerősítette, hogy a 2024-es Copa Américáig szerepelni fog a válogatottban, noha korábbi terve az volt, hogy a 2022-es vb után visszavonul a nemzeti csapattól.

"Egy korábbi sérülésem újult ki balszerencsés módon. Szerencsére a döntőn már bevethető voltam, de meglepődtem azon, hogy a kezdőbe kerültem, pláne, hogy Scaloni a bal szélre tett, mivel azelőtt rendre a jobb szélen játszottam, legfeljebb váltogattuk egymást valakivel. A kapitány azt mondta, hogy jól fogok szórakozni a bal oldalon és tulajdonképpen igaza lett..."

"Hiába kerültünk bajba a végén, biztos voltam benne, hogy megnyerjük a döntőt. A Copa Américán kezdődött minden, onnantól kezdve elképesztő magabiztosság van a csapaton, a Finalissimán is így tettük dolgunkat és a vb-n is. Persze, a világbajnoki döntő előtt sokminden megfordult a fejemben: az elvesztett finálék, a döntő, amelyen nem játszhattam, de az volt az érzésem, hogy korábbi kupadöntőkön is betaláltam, most is befogok. Tudtam, hogy Scaloni ezért szavazott nekem bizalmat" - tette hozzá a döntő kapcsán.

Di María a világbajnokság legjobb játékosának is megválasztott Lionel Messin kívül leginkább Enzo Fernández és Emiliano Martínez szerepét emelte ki a válogatott legjobbjai között.

Az elvesztett első mérkőzésről a következőképpen vélekedett: "Újra kellett kezdenünk mindent a Szaúd-Arábia elleni vereség után. Le kellett térnünk az addig járt útról, egy pillanat alatt átéreztük, hogy több hiba nem fér bele, mert kieshetünk. Éveken át nem vesztettünk mérkőzést, egyszercsak egy új helyzetben találtuk magunkat, de mindannyian úgy voltunk vele, hogy próbáltuk azt nézni, hogy jókor jött ez a vereség, mert még van lehetőség javítani és javítottunk is."

A Fideo becenévre hallgató 34 éves szélső őszintén beszélt arról, hogy pályafutása során két olyan pillanat is volt, amikor komolyan elgondolkozott a nemzeti csapatban való szereplés lemondásán:

"A 2018-as világbajnokság után úgy éreztem, hogy elég volt. A családom sokat szenved, kavarogtak bennem az érzések. A másik pedig a 2019-es Copa América-elődöntője, a brazilok elleni kiesés volt. Nagyon nehéz volt feldolgozni, már majdnem a félreállás mellett döntöttem, de úgy éreztem, hogy mindent megtettem én is és a csapat is, nem rajtunk múlott és mennünk kell tovább együtt. Megvolt bennem a vágy és az illúzió, hogy folytassam a küzdelmet a nemzeti színekért, és továbbra is ott legyek a csapatban."

Lionel Scaloni a 2018-as kinevezése után először nem hívta be őt a keretbe: "Csalódott voltam, rosszul esett, fájt a tévéből nézni a mérkőzéseket. Talán nem volt biztos bennem, én viszont tudtam, hogy a csapatban szeretnék játszani. Aztán viszont felhívott telefonon, amit máig nagyra értékelek. Megbeszéltünk mindent, kiderült, hogy sokmindent hasonlóan látunk és onnantól kezdve tulajdonképpen baráti viszony van közöttünk."

Di María annak idején idején 2005-ben mindössze 17 évesen debütált a Rosário Central első csapatában az argentin bajnokságban, majd másfél év után szerződtette a portugál Benfica. Továbbra is az a szélső terve, hogy visszatérjen a nevelőcsapatához:

"Szeretnék visszatérni a Centralhoz, egyértelmű, idén vagy jövőre. Mindenképpen ott lebeg a szemem előtt. Egyelőre viszont kizárólag a Juventusra koncentrálok, az idei szezonból szeretnénk kihozni a legtöbbet, az Olasz Kupában és az Európa-ligában még versenyben vagyunk, majd a szezon végén meglátom, hogy hogyan tovább. A legfontosabb, hogy a családom boldog legyen" - jelentette ki.

"Fantasztikus élmény volt a Buenos Aires-i parádé. Látni a kisgyerekeket és a 80 éves időseket, akik megélték a korábbi világbajnoki címeket, leírhatatlan volt. Rengeteg ember, akik mind együtt sírtak és ünnepeltek, mindenki arcán ott volt az őszinte öröm. Megmagyarázhatatlan pillanatokat éltünk át."

"A maximumot már megnyertük, a Copa América és a Finalissima után világbajnokok lettünk. A csapattal minden tornán nyerni szeretnénk és mindegyik címnek ugyanúgy tudok örülni. Pontosan ezért a következő Copa Américát is sikerre éhesen várom, trófeát akarunk nyerni, ameddig csak lehetséges. Ami mostanában történik a nemzeti csapatnál, az évek óta nem volt látható, szeretnénk minél több boldogságot okozni az embereknek" - zárta gondolatait a jövőbe tekintve.

