Döntetlent játszott a Ferencváros a West Ham ellen

Az utolsó pillanatban egyenlített az angol csapat.

A Ferencváros négy edzőmérkőzés után ma a West Ham ellen zárta az ausztriai edzőtábort, 2-2-es döntetlennel.





Az FTC az alábbi felállásban kezdett: Varga Á. – Makreckis, Cissé, Raul Gustavo, Ramírez – Maiga, Abu Fani – A. Traoré, Owusu, Kehinde – Pesics. A West Hamnél természetesen hiányoztak a legnagyobb sztárok, akik a Copa Americán vagy az Eb-n szerepeltek.



A mérkőzést a Ferencváros kezdte aktívabban, de igazán nagy helyzet nem adódott a magyar csapat előtt sem az első 25 percben. Az ivószünet után aztán Owusu Kwabena a bal oldalon lépett ki a védők mögül Cristian Ramírez remek indítását követően, és emelte át egy remek mozdulattal a kelet-londoniak rutinos kapusát, Łukasz Fabiańskit. Ezt követően valamelyest feljebb kapcsolt a West Ham, Pesics viszont a 41. percben egy nagyszerű indítás után 8 méterről megduplázta az előnyt.



A félidőben a Ferencváros nem cserélt, a West Ham viszont kilencet is. A 48. percben egy szabadrúgásból szépített az angol gárda, Danny Ings tekert nagyszerűen a kapuba. Az 58. percben FTC is cserélt, Civic, Ben Romdhane és Rommers is pályára lépett, Traoré előtte és utána is növelhette volna a differenciát, de nem talált a kapuba. Később Bassey, Tóth, Kady Borges és Gruber is lehetőséget kapott, de az utolsó csattanó a West Hamé volt, egy beadás után Aguerd egalizált a 90. percben, a bíró pedig azonnal lefújta a mérkőzést a találat után.