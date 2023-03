Döntetlennel hangolt a Ferencváros a Bayer Leverkusen ellen

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A címvédő és listavezető Ferencváros hazai környezetben 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Úgy tűnt, a Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntőre készülő Ferencváros gyorsan eldönti az összecsapást, Traoré kevesebb mint negyedóra alatt két gólt szerzett, de a második találatát végül a VAR segítségével érvénytelenítette a játékvezető.

A zöld-fehérek kissé elkényelmesedtek, ezt pedig kihasználta a Mezőkövesd, amely Drazic révén egyenlített. A szünetig nyomtak a hazaiak, de a Mezőkövesd a kapus Piscitelli vezetésével állta a sarat.

A második játékrészben előbb Dibusz védett nagyot, majd a Ferencváros nagy erőkkel rohamozott, a Mezőkövesd pedig kontrákra rendezkedett be és voltak is veszélyes megindulásai. A hajrában a Ferencváros ugyan betalált, de a VAR ezúttal is lest jelzett, így az eredmény a hétperces hosszabbításban sem változott.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)

gólszerzők: Traoré (11.), illetve Drazic (24.)

Forrás: MTI

