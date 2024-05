Döntetlennel búcsúzott a Mezőkövesd az NB I-től

Németh Krisztián góllal ünnepelte szerződéshosszabbítását.

Az OTP Bank Liga utolsó fordulójának nyitómérkőzésén a már hetekkel ezelőtt biztos sereghajtóként az NB I-től búcsúzó Mezőkövesd az MTK-t fogadta.

A hazaiak újoncot avattak a kapuban a 18 esztendős Juhász Bence révén, de az ifjú portást a fővárosiak is gyorsan felavatták, a 4. percben Stieber visszagurítását az a Németh Krisztián lőtte a tizenhatos vonaláról, állítgatás nélkül a bal alsóba, akiről a találkozó előtt jelentették be, hogy a következő szezonra is aláírt a kék-fehérekhez.

A vendégeknek több sanszuk is adódott megduplázni az előnyt, de a koncentráció az utolsó passzoknál rendre alábbhagyott. A Mezőkövesd a legnagyobb egyenlítési lehetőséget az első játékrész utolsó percében hagyta ki, Szalai testfelépítését kihasználva teremtett magának ziccert, de Rácz egy jó adag szerencsével szögletre tudott védeni.

A második félidő Bognár lehetőségével indult, de Juhász szögletre tudta ütni a játékszert, majd a két vezetőedző sorozatos cseréi hoztak némi történést a találkozó menetébe.

Az MTK magabiztosan őrizte egygólos előnyét, a mezőkövesdi támadások alig jelentettek veszélyt a vendég kapura, de a 91. percben mégis összejött az egyenlítés, Kojnok adott be balról, az alapvonalról, a középen üresen érkező Kállai pedig a kapuba bólintott.