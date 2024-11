Dombi Tibornak személyesen kellett elbeszélgetnie Dzsudzsák Balázzsal a sorozatos vereségek után

A megbízott vezetőedző elmondta, hogy mi volt a legnagyobb különbség Srdan Blagojevic és Máté Csaba között.

Dombi Tibor már harmadik alkalommal ül le szeretett klubja, a DVSC kispadjára megbízott vezetőedzőként. A klubikonra mindig akkor számítanak, amikor éppen egy edzőváltás kellő közepén jár a hajdúsági csapat, azonban ez nem is zavarja az 50 éves egykori válogatott labdarúgót. Dombi nem akar vezetőedzői posztra kerülni, helyette pályafutása végéig a DVSC-nél tevékenykedne. A megbízott szakember Máté Csabával eltöltött időszakáról, Srdan Blagojevic kirúgásáról és Dzsudzsák Balázsról is szót ejtett a csakfoci.hu-nak adott interjújában.

"Öt éve itt vagyok a csapat mellett, jó emberismerőnek tartom magam, tudtam, hogy sokat kell beszélgetnem a srácokkal – kezdte Dombi Tibor, a Debrecen megbízott vezetőedzője a csakfoci.hu-nak. - Játékosként, amikor mélyen voltam, én is igényeltem a lelkifröccsöt, még 41 évesen is. Mindenkivel elbeszélgettem, de nem ugyanazt a sablon dumát nyomtam, hanem személyre szabottan szóltam mindenkihez."

Az interjúban a DVSC csapatkapitányával tartott beszélgetsére is kitért. Dzsudzsák Balázs a szurkolók kereszttűzébe került, miután a csapat nem tudott felállni a nyeretlenségi szériából és a kiesés szélére zuhant.

"Azt próbáltam benne tudatosítani, hogy mennyire függ tőle a csapat játéka és sikeressége. Ha nem frusztrált és nem a negatív dolgokkal foglalkozik, akkor rengeteget tud segíteni a többieknek. Négy és fél év alatt szinte nem volt eladott labdája, de az utóbbi időben ő is gyengébben teljesített. Mondtam neki, hogy felejtsen el minden rosszat, legyen pozitív és csak a játékra koncentráljon" - mondta el a háttérbeszélgetés főbb mondanivalóját Dombi.

Elmondása szerint a csapat megértette azt a szemléletet, amit át szeretett volna adni: "A vereségeknél vannak sokkal rosszabb és fájdalmasabb dolgok a világban, súlyos egészségügyi problémák vagy tragikus halálesetek. Szerencsére a srácok megértették, hogy mit szeretnék átadni nekik."

Az interjúban a megbízott vezetőedzői posztja alatt elért eredmények is szóba kerültek, azonban az 50 éves szakember kijelentette: "Nem vagyok vezetőedző alkat. Rövid távon, egy-egy meccsen azért könnyebb az edző dolga. [...] Engem azért nem vonz a vezetőedzői poszt, mert nem akarok világjáró lenni, évente vagy kétévente költözni. Nekem Debrecen az otthonom és itt is akarok maradni."

Elmondása szerint akár karrierje végéig is maradna pályaedző a Lokinál. Ebben a szezonban már két edzőt is menesztett a DVSC. A szezont Srdan Blagojevic-csel kezdték, majd Máté Csaba érkezett. Utóbbinak csak kilenc meccs jutott a kispadon.

"Máté Csaba egy vidám, laza fickó, nem az a keménykezű, vasöklű edző. Azt is mondhatnám, hogy Blagojevic ellentétje. Itt mindenki azt gondolta, hogy vele sikeresek leszünk és jól is indultunk, hiszen a Békéscsaba ellen továbbjutottunk a kupában, majd az első bajnokin beleszaladtunk egy pofonba Nyíregyházán. Nem nagyon értettük, hogy mi történik, aztán egyre lejjebb kerültünk - mondta a magyar szakemberről, majd Blagojevicre is kitért. - Tény, hogy vele voltak jó eredmények. Blago egy teljesen másfajta karakter, ő nem bandázott, megvolt a saját stábja, akikben megbízott és jól el tudta osztani a munkát. Két év után talán elfáradt ez a kapcsolat, az ellenfelek kiismerték a játékunkat és már kevésbé volt látványos és eredményes a futballunk."

A legutóbbi információk szerint játékosként a Real Madridban és a Juventusban is megforduló Juan Esnáider lehet a DVSC új edzője, azonban a klub még nem reagált ezekre a felvetésekre.