Dombi Tibor: már inkább a remegést és a félelmet látom a csapaton

Kedden kupameccs vár a Debrecenre.

Dombi Tibor, a labdarúgó NB I-ben kiesőhelyen álló Debrecen megbízott vezetőedzője szerint a csapat elvesztette önbizalmát, de reméli, hogy a következő mérkőzésen minden a helyére billen.

A klub vasárnap jelentette be, hogy meneszti Máté Csaba vezetőedzőt. A sorozatban öt vereségnél járó DVSC irányítását a következő két mérkőzésen - a keddi mezőkövesdi Magyar Kupa-találkozón és a vasárnapi, Ferencváros elleni idegenbeli bajnokin - megbízott vezetőedzőként Dombi Tibor veszi át, munkáját pedig Madar Csaba segíti majd.

Az 50 éves szakember az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy a vasárnapi edzés előtt beszélt a játékosokkal, amivel kapcsolatban azt is elárulta, érthetően nincs jó hangulatban.

"Most már inkább a remegést és a félelmet látom a csapaton - ellentétben a paksi meccsel, ahol hozzáállásbeli hiányosságok voltak -, sok mindent nem merünk megcsinálni, önbizalom nélkül pedig nagyon nehéz. Tudom, hogy ez milyen, mivel én is játszottam így és sokszor voltam ilyen helyzetben, de azt is elmondtam a srácoknak, hogy ha ezt bevallják maguknak, akkor onnan kezdődik majd a gyógyulás" - hangsúlyozta Dombi Tibor.

Kiemelte, hogy az öt vereség mindenkit letaglózott a csapatnál, ráadásul nem mindegy, hogy egy ilyen negatív sorozatba mikor esik bele a klub, mivel a tabella alján már jogosan jelenik meg az a félelem, hogy akár ki is eshetnek az NB II-be.

"Bízom benne, hogy a következő pont egy olyan mérkőzés lesz, amelyen bízunk majd saját magunkban és egymásban is, és elkezdünk felfelé indulni" - mondta a keddi, Mezőkövesd elleni MK-találkozóról.

A DVSC a szerb Srdjan Blagojevic irányításával kezdte az idényt, ő augusztus 26-án távozott, majd Dombi Tibor első ideiglenes szerepvállalása után szeptember 1-jén nevezték ki Máté Csabát, akinek a MOL Magyar Kupában egy győzelem, a bajnokságban öt vereség volt a mérlege.

Utolsó meccsét szombaton 2-0-ra veszítette el a hajdúsági együttes a Fehérvár FC otthonában.



Forrás: MTI