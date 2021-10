Döntetlen született a legmagyarosabb Bundesliga meccsen

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Bár mindkét csapat közel állt a győzelemhez, végül döntetlen született a szombat délutáni Freiburg – RB Leipzig összecsapáson.

Mindhárom magyar játkosát a kezdőcsapatba jelölte Jesse Marsch, az RB Leipzig vezetőedzője, a túloldalon Sallai Roland viszont a kispadon kezdte a találkozót. Nagyon jó iramban kezdődött a mérkőzés, Emil Forsberg már a második percben tesztelte a Freiburg kapusának éberségét, Flekken azonban látványos mozdulattal védeni tudott, majd a túloldalon Dzsong vette célba Gulácsi kapuját, a lövés azonban célt tévesztett.

A folytatásban kicsit leült a találkozó, az első félóra végén azonban 11-eshez jutott a Leipzig: Szoboszlai sarkazta pontosan a labdát Nkunkuhoz, aki fordulás közben átesett védője lábán, a játékvezető pedig befújta a büntetőt. A 11-est Forsberg magabiztosan értékesítette, így 31 perc után vezetést szerzett az RB Leipzig (0-1).

Negyedórával később egyenlíthetett volna a hazai csapat, Höler lőtte ki a hosszú kapufát, a visszapattanó labda pedig Gulácsi lábáról épphogy elkerülte a kaput.

A második félidő elején a Freiburg már bevetette Sallai Rolandot is, sőt két tizenegyesgyanús helyzetet is kialakított a Freiburg, de mindkettőt tovább engedte Siebert játékvezető, az igazsághoz hozzátartozik, hogy az első szituáció legalább annyira megérte volna a büntetőt, mint az első félidőben Nkunku esése. Ment tovább előre a Freiburg, és a hazaiak próbálkozását siker is koronázta: a 64. percben Grifo bal oldali beadása nagyon üresen találta meg Dzsongot, a dél-koreai támadó pedig 5 méterről nem hibázott (1-1).

Sallai jól szállt be a mérkőzésbe, de sajnos a 78. percben egy sérülés miatt el is kellett hagynia a pályát: a magyar válogatott szélső épp Orbánnal ütközött, amelyet követően pár percre még visszatért, végül lecserélte őt a Freiburg edzője, Christian Streich. A 85. percben majdnem megszerezte a vezetést a Freiburg! Grifo balról végezhetett el szabadrúgást, a beívelt labdája Höler jó ütemben érkezett, de Gulácsi hatalmas bravúrral tolta a léc fölé a fejest. Négy perccel később ismét megúszták a vendégek: Höfler tüzelt jó 24-25 méterről, Gulácsi ujjheggyel még bele tudott érni, így sikerült kapufára tolnia a jól eltalált löketet. A hosszabbításban végül mindkét csapat megelégedett az egy ponttal, így bár a Freiburg kicsit közelebb állt a győzelemhez, összességében megérdemelt döntetlen született.

A forduló másik magyar érdekeltségű meccsén a Dárdai Pál által vezetett Hertha 2-1-re nyert a Frankfurt otthonában.

