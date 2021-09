Döbbenet! A PSG Cristiano Ronaldo-t is akarta!

Így is elképesztő csapat a francia, de mi lett volna, ha…

A Manchester United kedden tette hivatalossá, hogy Cristiano Ronaldo újra a klub játékosa lett. Az ügylet egészen kacifántos lehetett, hiszen a MU lényegében a semmiből lépett elő, egészen a bejelentésig mindenki úgy gondolta, hogy az ötszörös aranylabdás a Manchester City játékosa lesz. Most kiderült, hogy az Old Traffordon nemcsak a városi riválisnál, hanem a PSG-nél is jobb lehetőségeket biztosítottak.

A Le 10 Sport beszámolója szerint a PSG megkereste Ronaldo ügynökét Jorge Mendest, de hivatalos ajánlatot végül nem tett a klub. A megbeszéléseknenk volt egy pontja, amikor felajánlották volna a Juventusnak Mauro Icardit, akit szívesen láttak volna Torinóban.

Az egészen elképesztő lett volna, ha a PSG egy nyáron szerződteti Lionel Messit, majd Cristiano Ronaldo-t is. Persze ehhez talán az is kellett volna, hogy Kylian Mbappét megvegye a Real Madrid. És talán a PSG vezetőedzője, Mauricio Pochettino sem lett volna könnyű helyzetben, egy csapatban kellett volna szerepeltetnie Mbappét, Neymart, Messit és Ronaldo-t.

A francia portál hozzáteszi, hogy a MU jóval a bejelentés előtt elkezdett dolgozni a portugál megszerzésén, ráadásul mindezt teljes titokban tették.

Ronaldo, aki immár 111 gólnál tart a válogatottban – ezzel világcsúcstartó –, a Newcastle ellen mutatkozik be a Manchester Unitedben.

