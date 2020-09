Diósgyőr: háborognak a bírói tévedések miatt

A felvételeket visszanézve valóban súlyos játékvezetői tévedéseket szenvedett el a szombaton a elleni mérkőzésen. A miskolciak kaptak egy lesgólt és Gheorge Grozav kiállítása sem tűnik jogosnak. A góllal és a vereséggel már nyilván nem lehet mit kezdeni, de a piros lapot nem hagyja annyiban a klub.

„Gheorghe Grozav egy labdaszerzést követően megindult a saját térfelünkről és Kesztyűs Barna messziről indított egy szerelési kísérletet, amivel nem érte el sem a labdát, sem a játékosunk lábát – nyilatkozta a DVTK internetes oldalának Benczés Miklós sportigazgató. – Ha akkor eléri, akkor az egy kirívó szabálytalanság lett volna. Ennek következményeként játékosunk hosszan tolta meg a labdát, amit próbált utolérni és ő is becsúszva próbálta megszerezni a játékszert, amit nem ért el, de Gazdag Dániel lábát sem. Az ellenfél játékosa mégis eljátszotta, hogy kontakt történt, és ő ebben megsérült. A játékvezető ezt „megette” és piros lappal büntette játékosunkat, ami téves ítélet volt.”

Benczés Miklós azt elismerte, hogy a csapatát érintő másik kiállítás jogos volt, de a légiós ügyében elmennek a megfelelő fórumig.

Több csapat

„Mint ismert, két kiállítás volt a meccsen. Polgár Kristóf kiállítását nem vitatom, helyes játékvezetői ítélet volt, akkor is, ha ellenünk történt. Nem csukjuk be a szemünket, nem mentünk fel mindig mindenkit, próbálunk reálisan látni. Gheorghe Grozav esetében viszont tárgyalás tartását fogjuk kezdeményezni, ezt már a lefújás után eldöntöttük. Bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni. A videófelvételekkel szeretnénk segíteni, hogy ne csak mi ismerhessük be a hibáinkat, remélem, hogy ezt az MLSZ illetékese is megteszi.”

Az interjú kitért arra is, hogy itthon még nem vezették be a videóbírót, pedig Benczés Miklós szerint az sokat segítene az ilyen helyzetek megítélésében.

„Reméljük, hogy erre mielőbb sor kerül a bevezetésére, hiszen így korrigálhatóak lesznek a tévedések. Ezek nyilvánvalóan nem szándékosak, nem is feltételezzük, hiszen mindenki hibázik a munkája során, a játékosok is, mi is. De, ha ezzel csökkenthető a súlyos hibák száma, akkor mielőbb be kell vezetni. Nem véletlenül alkalmazzák a nemzetközi topfutballban.”