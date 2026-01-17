Az újabb gólgazdag meccs után edzőt válthat a Bajnokok Ligája-résztvevő csapat

Azután, hogy a múlt héten a Borussia Dortmund ellen 3-3-s döntetlent játszott a Frankfurt, a Bundesliga 18. fordulójának nyitómérkőzésén, a Werder Bremen ellen megismételte ezt a végeredményt. A két összecsapás között pedig a Stuttgart múlta felül 3-2-re.

Összességében pedig a frankfurtiak négy találkozó óta képtelenek győztesen elhagyni a pályát a német élvonalban, ráadásul a legtöbbször az ő hálójuk zörrent meg, szám szerint 39-szer.

Ezek miatt a vezetőség elbeszélget Dino Toppmöller vezetőedzővel a folytatásról - derült ki Markus Krösche sportigazgató szavaiból.

"Muszáj azonnal leülnünk megbeszélni a dolgokat, mert folyamatosan ugyanazokat a hibákat követjük el

- idézi Kröschét a SPOX.

- Ez nem mehet így tovább, nem teljesíthetünk így. Mi vagyunk az Eintracht Frankfurt, és van egy meggyőződésünk arról, milyen stílusban szeretnénk futballozni."

A 2021-22-es Európa-liga győztes rossz formájának köszönhetően visszacsúszott a hetedik helyre, amely már nem ér európai kupaindulást. Ha már pedig nemzetközi porond: a Bajnokok Ligájában hat kör után négy ponttal mindössze a 30. helyen áll a Frankfurt, három pontra lemaradva a 24. helyezett Köbenhavntől.