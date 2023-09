Díjat alapított az elhunyt Ferencváros-legenda családja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Díjat alapított a kilencven éve ezen a napon született Fenyvesi Máté családja, az elismerést minden évben a klub olyan U15-ös korosztályú játékosa kaphatja meg, aki több területen a Ferencváros 76-szoros válogatott balszélsője szellemiségének megfelelően teljesít.

A keddi ünnepi eseményen az alapító okiratot aláíró Fenyvesi Beatrix - Fenyvesi Máté lánya - hangsúlyozta, hogy testvérével, Leventével szeretnék édesapjuk emlékét így is megőrizni. Szándékuk szerint ez a díj megörökíti majd azt a sportteljesítményt és szellemiséget, amely Fenyvesi Mátét nemcsak a gyermekek, hanem az utána következő generációk számára is igazi példaképpé emelte.

Hozzátette: az elismerést azért egy U15-ös korosztályú fiatalnak adományozzák, mert édesapjuk tehetségét annak idején ebben a korosztályban fedezték fel Jánoshalmán.

A pályafutása után állatorvosként dolgozó névadó tulajdonságai közül kiemelte önzetlen segítségnyújtását, nagy fizikai és lelki erejét, kitartó szorgalmát, gyorsaságát és robbanékonyságát. Bízik abban, hogy a díj inspiráló lesz a fiatalok számára, és a jövőben minél több tehetség kerül majd ki a klub utánpótlásából.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt hangsúlyozta, hogy Fenyvesi Máté csendes példakép volt, akit a mai nyelven fogalmazva kevés duma és sok tett jellemzett, és ez igazán ritka mostanság. Felidézte, hogy 1965-ben ő fejelte a Fradi történetének legfontosabb, VVK-győzelmet jelentő gólját, majd 1999-ben, egy nehéz időszakban a klub vezetését is átvette.

Fenyvesi Levente ismertette, hogy a 80 mm méretű, Fenyvesi Máté arcképét ábrázoló bronz plakettet évente egyszer annak a fiatal ferencvárosi labdarúgónak ítélik oda, aki a legkiemelkedőbb sportteljesítmény mellett legalább jó átlagú iskolai tanulmányi eredményt ér el, valamint a pályán és azon kívül is példamutató sportszerű magatartást tanúsít.

A díj elnyeréséhez további, de nem kötelező elvárás a mérkőzéseken nyújtott magas színvonalú támadójáték. A kitüntetéshez 250 ezer forint pénzjutalom is jár, amelyet készpénzben, vagy sportszerutalvány formájában az alapító biztosít.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója arról beszélt, hogy 15 évesen a fiataloknak az az álmuk, hogy jó labdarúgókká váljanak. Az utánpótlás-nevelésben azonban nemcsak ez számít sikernek, hanem az is fontos, hogy a tanulmányokhoz is ugyanazzal az alázattal és szorgalommal álljanak hozzá, mint a labdarúgáshoz és hogy később az élet más területén is sikeresek legyenek.

A díj odaítéléséről az FTC mindenkori elnöke, a klub akadémiájának szakmai igazgatója, az U15-ös korosztály vezetőedzője, valamint az alapító közösen dönt és minden évben a szezon hazai zárómérkőzését megelőzően adják majd át.

