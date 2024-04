Dier elmondta mi a különbség Postecoglou és Conte között

Visszatekintett a Spursnél eltöltött időkre.

Conte a taktikára fektet nagy hangsúlyt.

Eric Dier 2014 nyarán igazolt a Tottenhamhez, ahol egészen 2024 januárjáig futballozott. Az angol védő rengeteg szakemberrel dolgozott együtt az évek során, egy újságíró most azt kérdezte, hogy mi a különbség Antonio Conte és Ange Postecoglou között.



"Érdekes módon Postecoglou nem nagyon foglalkozik a taktikai munkákkal, sokkal inkább hétfőtől péntekig azon dolgozik, hogy implementálja a játékstílust, amit viszont szeretné látni a hétvégi mérkőzéseken. Conte esetében még most is, vakon meg tudnám csinálni az elvárásait, sokkal inkább a taktika volt előtérben nála, gyakran napokon át 10 az 0 ellen átjártuk az elemeket."