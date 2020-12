Diego Costa azonnal távozni akar, megvan az utódja is?

Az AS jelentése szerint Diego Costa nem szeretne többet az Atletico Madridnál játszani és már januárban elhagyná a matracosokat.

Döntésének okát családi okokra hivatkozva közölte le a lap - Costa a nyáron lejáró szerződését állítólag biztosan nem is fogja meghosszabbítani, ezért tartja lehetségesnek azt, hogy januárban egy másik klubnál folytassa a pályafutását; állítólag minden eszközt be is vet majd ennek érdekében.

Az AS szerint az Atletico nem állja útját a 32 éves brazil születésű spanyol támadónak, de az egyelőre még kérdéses, hogy melyik csapatnál köthet ki a támadó. Érdeklődő klubként a Fenerbahce csapatát is megnevezte a török sajtó, de ennek a valószínűsége egyelőre alacsonynak tűnik.

Ki pótolhatja Costát?

Az AS szerint Nápolyból jöhet az utód, méghozzá a 26 éves lengyel Arkadiusz Milik személyében. Az ő szerződése is a nyáron jár le, az árát 10 millió euró körülire taksálják.

