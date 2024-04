Dida: "Szurkolok, hogy ott lehessen a világbajnokságon a magyar csapat!"

A világbajnok kapus szerint a Honvéd megüti az olaszok szintjét.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Látja a magyar labdarúgó-válogatott folyamatos fejlődését, és drukkol az együttesnek, hogy kijusson a 2026-os világbajnokságra - többek között erről is beszélt az M4 Sportnak Dida, a brazilokkal 2002-ben világbajnok, az AC Milannal kétszeres Bajnokok Ligája-győztes kapus - írja az MTI.

A cikk lejjebb folytatódik

Az 50 éves hálóőr jelenleg Budapesten tartózkodik, a Honvéd kapusedzőjének, Vlada Avramovnak a meghívására érkezett Magyarországra. A dél-amerikai ex-futballista - aki Olaszországban a kapusedző-képzésben vesz részt - a kispesti klubnál tanulmányozza a munkát.

"Elismerésre méltó, hogy milyen körülmények között edzhetnek és fejlődhetnek a Honvéd játékosai. Rendkívül pozitív, hogy a csapat kiváló pályákon készülhet, és mindenki csak a labdarúgással foglalkozhat. Pedig Olaszországból jöttünk, ahol szintén kiváló körülményekhez vagyunk szokva, de a Honvédé is megüti ezt a szintet" - nyilatkozta Dida, aki 1995 és 2006 között 93 alkalommal védte a brazil válogatott kapuját, legnagyobb sikereként 2002-ben világbajnok volt.

"Istennek, a saját munkámnak és a csapattársaimnak hála nagyon sok mindent megnyerhettem. Talán a világbajnokság az, amit mindenki a legmagasabb polcra helyez, de a többi sem törpül el mellette. Egy trófea elhódítása elképesztően nehéz, rengeteg munka húzódik meg mögötte, de ha felérsz a csúcsra, akkor annak az öröme és a büszkeség sokáig elkísér. Nagyon hálás vagyok, hogy a kemény munka mellett szerencsém is volt, és elérhettem ezeket a sikereket" - fogalmazott Dida, aki karrierje során kétszer is védett a magyarok ellen: az atlantai olimpián és egy budapesti barátságos mérkőzésen is a győztes csapat tagja volt. Mint elmondta, rengeteg mérkőzést játszott élete során, így homályosak az emlékei, ám most több szurkolóval is találkozott Magyarországon, akik segítettek neki feleleveníteni ezeket.

A 2026-os vb-t az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik majd, ezzel kapcsolatban a korábbi kiváló kapus leszögezte: a brazil válogatott mindig esélyesként lép pályára a tornán, hiszen óriási a merítés, rengeteg tehetséges játékosuk van.

A magyar válogatottról szólva Dida azt mondta, ugyan nem sokat tud a futballistákról, de azt tudja, hogy a magyar nemzeti együttes folyamatosan fejlődik, valamint látja, hogy itt kiváló körülmények között pallérozódhatnak a fiatalok, és magas színvonalú munka folyik, ami jó alapot nyújthat az újabb előrelépésre.

"Én pedig tényleg szurkolok, hogy ott lehessen a világbajnokságon a magyar csapat" - mondta.