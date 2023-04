Dibusz nincs hozzászokva a hullámvölgyekhez

A kapus szerint a csapat minden papírformát felülírt tavasszal.

A Nemzetis Sportnak adott interjújában Dibusz Dénes, a Ferencváros csapatkapitánya elmondta, hogy ez a hét meccs óta tartó nyeretlenség csak egy rossz széria, nem kell mélyrepülésről beszélni.

A lapnak a magyar válogatott kapus kiemelte, hogy nem nyomott a hangulat az öltözőn belül, mindössze Sztanyiszlav Csercseszovnak kellett sok új elemet beépítenie, nem csak a játékosok motivációjára koncentrálni. Dibusz szerint sokat segített az, hogy a nyeretlenségi sorozat közben sokan mentek el a nemzeti csapatukhoz, ahonnan feltöltődve érkeztek vissza. A Fradi csapatkapitánya is szép élményekkel tért vissza a Bulgária és a Észtország ellen megnyert találkozók után.

A kapust a Kecskemét jó szerepléséről is kérdezték, mivel hat pontra megközelítette a jelenlegi listavezető kilencedik kerületieket.

"Fél szemmel végig követtem, és figyeltem, milyen eredményeket ér el a KTE. Egyfelől azért, mert kiváló sztori az övé, az NB III-ból az NB II-be, majd az élvonalba jutva is összeszedett játékot nyújt, és nekem szakmailag is rendkívül érdekes a története. Másfelől szinte végig a kecskemétiek voltak a második helyen mögöttünk, akkor is komolyan kellett őket venni, amikor több mint tíz pont volt az előnyünk velük szemben. Most aztán még inkább – de a lábak attól még nem remeghetnek meg!"

-mondta el a Nemzeti Sportnak. Dibusz szeretné a következő két-három meccset megnyerni és maguk mögött hagyni ezt a rossz sorozatot. A soron következő Honvéd elleni találkozóról is kérdezték, így elmondta, hogy szerinte bent fog maradni az első osztályban a városi rivális, de ezt nem úgy képzeli el, hogy a céljához szombaton lép közelebb.

Forrás: Nemzeti Sport

