Dibusz: fontos volt, hogy milyen arcát mutatja a csapat

Dibusz Dénes szerint a bosnyákok ellen az volt a legfontosabb, hogy a csapat milyen hozzáállást és küzdeni tudást mutat.

A Ferencváros játékosa úgy fogalmazott, "talán nem is az eredmény volt a legfontosabb", a németektől elszenvedett múlt szombati 5-0-s vereség után ugyanis szükséges volt változtatni több szempontból is.

"A németországi mérkőzés ráerősített arra, hogy nekünk milyen stílusban kell játszanunk és mi az az út, amely ennek a csapatnak testhez álló. Ezen a találkozón a hozzáállás és a játék már előre mutató volt, sajnos a gól hiányzott" - mondta a 33 éves futballista, és hozzátette: a helyzeteik megvoltak, de a bosnyák kapus többször is bravúrral védett.

"A végén ha Ádám Martinnak sikerül egy kicsit jobban a szélre fejelni a labdát, akkor az valószínűleg gól és akkor megvan a három pont, de ez sajnos egy olyan mérkőzés volt, amikor a befejezések nem voltak eredményesek. Előfordult már korábban, hogy kevesebb helyzetből is sikerült betalálnunk és megnyerni az összecsapást, most hiába volt több lehetőségünk, egyik sem ment be"- tekintett vissza Dibusz.

A kapus elmondta, számára a kispadról is rossz volt megélni, ahogyan válogatott társa, Gulácsi Péter szombaton öt gólt kapott a németektől, de a mérkőzésen történteket összességében is nehéz volt "feldolgozni és megemészteni".

"Az elmúlt években nem ehhez voltunk hozzászokva, de levontuk belőle a tanulságokat. Abban bíztunk, hogy az Európa-bajnokság után másképp fogunk tovább haladni, de a kezdés nem úgy alakult, ahogyan elterveztük. Más taktikával próbálkoztunk Németországban, szerettük volna meglepni az ellenfelet, de ez csak 15 percig működött, utána mi már nem tudtunk reagálni az ő változtatásaikra" - elevenítette fel a Düsseldorfban történteket Dibusz.

Hangsúlyozta, az elmúlt években a válogatott magasra tette a lécet az elért eredményeivel, amelyek után "már-már elvárhatták" a szurkolók, hogy az Eb-n a csoportból továbbjusson a csapat, vagy a mostani NL-kiírás első meccsén akár pontot szerezzen Németországban.

"Ez nem sikerült és több módosítást is eredményezett, ezért voltak a bosnyákok elleni meccsen személycserék a kezdőben is. Jobb lett volna megszerezni itthon a három pontot, de a csapat és a játékosok jól reagáltak azokra a változtatásokra, amelyeket végrehajtottunk a németországi vereség miatt, a szurkolóknak pedig ezúton is köszönjük, hogy végig mellettünk álltak" - jelentette ki a kapus.

A magyarok két kör után egy ponttal a 3. csoport negyedik helyén állnak az NL A divíziójában. Legközelebb október 11-én a hollandokat fogadják, három nappal később pedig Boszniában vendégeskednek.

