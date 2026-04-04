Dibusz szerint a következő generációnak most már helyet kell követelnie magának a válogatottban

Dibusz Dénes azt mondta, nem lepődött meg, hogy nem kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott két márciusi barátságos mérkőzésére és azon sem fog, ha júniusban is kimarad a keretből.

"Nem is számítottam meghívóra. Teljesen egyértelmű volt, hogy ez nem aktuális. Ha meg a nagyobb képet nézem, akkor az is egyértelmű, hogy a következő évekre kell gondolni a keretkialakításnál" - mondta az M4 Sportnak a Ferencváros 35 éves kapusa. "Ha júniusban is úgy dönt Marco Rossi szövetségi kapitány, hogy kimaradok, akkor azon se leszek meglepődve."

Dibusz, aki 47-szer szerepelt címeres mezben, kifejtette, mivel az Európa-bajnoki selejtezősorozat csak jövőre kezdődik, a következő generációnak most már oda kell érnie és helyet kell követelnie magának.

A nemzeti együttes múlt szombaton 1-0-ra verte a szlovén csapatot, majd kedden gól nélküli döntetlent játszott a görögökkel, mindkét meccsen a Rossi által első számú kapusnak nevezett Tóth Balázs védett. A magyarok júniusban még két felkészülési mérkőzést játszanak az őszi Nemzetek Ligája előtt, előbb a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd a kazahokat Debrecenben.

Forrás: MTI

