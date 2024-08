Dibusz Dénes Sellye díszpolgára lett

Az FTC magyar válogatott kapusa szülővárosában vehette át a rangos kitüntetést.

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa szülővárosa, Sellye díszpolgára lett – adta hírül hétfőn hivatalos honlapján a zöld-fehér labdarúgócsapat.

A Baranya vármegyei kisváros testületi ülésén ünnepélyes díjátadón köszöntötték azokat a személyeket, akik áldozatos munkájukkal segítették a helyi közösségeket, illetve érdemeikkel és sikereikkel öregbítették a település hírnevét.

„Szerintem minden ember életében a gyerekkor nagyon meghatározó. Ez nálam is így volt, így mindig nagy örömmel gondolok vissza az itteni élményekre, emlékekre, amikor átlépem a város határát. Annyira kedves számomra ez a város, hogy ezt nehéz is szavakba önteni. Ha nem az iskolában, vagy nem otthon voltam, akkor nem kellett sokat keresni, mert a focipályán fociztam. Szerencsére kifizetődött, hogy elég sok időt töltöttem ott. Ez a karrier nagyon sok áldozattal járt a szüleim részéről, úgyhogy most is szeretném megköszönni édesanyámnak és édesapámnak, aki már sajnos nem lehet itt velünk. A díszpolgári cím óriási megtiszteltetés és nagyon köszönöm a polgármester úrnak és a városvezetésnek a bizalmat. Azon leszek, hogy az elkövetkezendő években is büszkék lehessenek rám és olyan eredményeket, sikereket érjek el, amelyekkel Sellye jó hírét is öregbíteni tudjam.” – mondta megható köszönőbeszédében Dibusz Dénes.

A Fradival hét magyar bajnoki címet, négy Magyar Kupát, két Szuperkupát és egy Ligakupát nyerő Dibusz Sellyén kezdte labdarúgókarrierjét és egészen 12 éves koráig életvitelszerűen élt családjával a Pécstől mintegy 50 kilométerre található városban. Innen került később a Pécsi Góliát FC-hez.

„Dibusz Dénes nem véletlenül érdemelte ki ezt a díjat. Itt nőtt fel közöttünk, egy nagyon értékes, jó család példamutató életet élő, sikeres gyermeke. Nagyon örülünk a sikereinek és nagyon örülünk, amikor ellátogat Sellyére és jó példát mutat az itt felnővő gyerekeknek. Ezért a leghatásosabb példa és a legnagyobb segítség a Dénesé. Példaértékű alázatával és hozzáállásával mutatta meg, hogy eredményesen, jó szívvel lehet ilyen sikereket elérni.” – tette hozzá Nagy Attila, Sellye polgármestere.