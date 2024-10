Dibusz Dénes: "Egyáltalán nem érződött, hogy egy olyan csapattal találkoztunk, amelyik nemrég a PSG-től is pontot tudott rabolni"

Pascal Jansen: "Nagyon büszke vagyok a mai teljesítményünkre!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Nice ellen aratott 1-0-ás győzelmet követően Varga Barnabás, Dibusz Dénes és Pascal Jansen értékelte a látottakat a találkozót közvetítő M4 Sport kamerái előtt.

A cikk lejjebb folytatódik

"Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben négy-öt lehetőséget is kidolgoztunk, sajnos csak egyszer sikerült betalálni, de nagyon jól játszott a csapat, ami igaz a második félidőre is. A mai meccs nagyon rendben volt. Sajnos nekem nem sikerült gólt szereznem, de sokkal fontosabb, hogy három pontot tudtunk szerezni. Ez nagyon fontos volt, hiszen szeretnénk ott lenni a továbbjutó csapatok között" - nyilatkozta a magyar válogatott támadó.

"Nagyjából ilyen találkozóra számítottunk. Okoztak azért problémákat bizonyos időszakokban a középpályáról fellépő játékosaikkal, az elején ezeket nehezebben reagáltuk le, de utána rendeztük a sorokat és onnantól kezdve nehezebben tudtak veszélyt teremteni. Mi is azokból a szituációkból tudtunk veszélyesek lenni és helyzeteket kialakítani, amire készültünk, tőlük is azt kaptuk, amit vártunk és így is képzeltük el, hogy megnyerjük a mérkőzést. Egyáltalán nem érződött, hogy egy olyan csapattal találkoztunk, amelyik a francia élvonalban bárkinek méltó ellenfele és nemrég a PSG-től is pontot tudott rabolni. Ahogyan a Tottenham ellen, úgy most is jó teljesítményt nyújtott a csapat, taktikailag rendben voltunk és ezt most siker is koronázta. A mai tökéletes volt, nagyon örülünk, hogy megvannak az első pontjaink" - összegzett Dibusz Dénes.

"Az túlzás, hogy ez volt az eddigi legjobb teljesítményünk, de a fiúk azt csinálták, amit kértünk tőlük. Nagyon fontos győzelem számunkra a mai, ezt a mérkőzés előtt is elmondtam. Néhány lehetőséget elszalasztottunk, de összességében elégedett vagyok. Ha támadófutballt játszol és gólra törő vagy, akkor szerencséd is lesz. Nem elég az ellenfél tempóját felvenni, de túl is kell szárnyalni azt. Jó volt ezt látni ma a srácoktól, mert ez más tempó volt, mint amihez a bajnokságban hozzá vagyunk szokva. Nagyon büszke vagyok a mai teljesítményünkre" - áradozott Pascal Jansen vezetőedző.