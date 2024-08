Dibusz a sorsolásról: "Minden kalapból kaphattunk volna sokkal-sokkal nehezebb ellenfeleket!"

PAOK FC vs Ferencvárosi TC

Ferencvárosi TC vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Ferencvárosi TC

Anderlecht vs Ferencvárosi TC

Ferencvárosi TC vs AZ Alkmaar

Dinamo Kijev vs Ferencvárosi TC

Ferencvárosi TC vs Malmoe FF

Ferencvárosi TC vs Nice

"Van keresnivalónk az összes találkozón!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint ismeretes, a Ferencváros kínkeservesen legyűrte a bosnyák Borac Banja Luka együttesét az Európa-liga rájátszásában, így Pascal Jansen együttese ott lesz a főtáblán, amelynek sorsolását ma kora délután meg is tartotta az UEFA.

A cikk lejjebb folytatódik

A zöld-fehérek ellenfelei az AZ Alkmaar, a Malmö, a Nice, a PAOK, a Dinamo Kijev és az Anderlecht lesznek, a sorsolásról pedig elmondta a véleményét a vezetőedző, valamint Dibusz Dénes is.





"Természetesen hatalmas boldogság, hogy a mi nevünk is ott szerepelt az UEFA Európa Liga sorsoláson, megszenvedtünk érte. Van néhány érdekes csapat, egy ki is emelkedik közülük, tudjuk, kire gondolok, az AZ Alkmaarra. Ez egy olyan dolog, amelynek meg kellett történnie, nem lehetett másképp. Boldog vagyok, hogy ezt a találkozót hazai pályán, a saját szurkolóink támogatása mellett játszhatjuk le. Jó, hogy mi is részesei lehetünk ennek az új lebonyolítási rendszernek. Nagyon várjuk már ezt a kihívást" – nyilatkozta Pascal Jansen a frad.hu-nak.

"A repülőről leszállva néztük a sorsolást, hogy kit sorsolnak a mi nevünk mellé. Lesz pikantériája egy-egy meccsnek, hiszen pont a Frankfurt vette meg Kriszt (Lisztes Krisztiánt – a szerk.). A Tottenham is egy valódi sztárcsapat, hatalmas dolog, hogy ezt a csapatot fogadhatjuk a Groupama Arénában. Bármelyik mérkőzésen lehet pontot, pontokat szerezni, ideértve természetesen az első kalapból kikerült csapatokat, mint a Frankfurt és a Tottenham. Minden kalapból kaphattunk volna sokkal-sokkal nehezebb ellenfeleket, persze, tudjuk jól, hogy ezen a szinten nincs egyszerű meccs. Nincsenek irreális elvárásaink, de hiszünk abban, hogy van keresnivalónk az összes találkozón. A vezetőedző oldaláról nézve is lesz különleges meccs, hiszen korábbi csapatát, az Alkmaart fogadjuk majd. Érdekes lett megint ennek a sorsolásnak az eredménye" – mondta Dibusz Dénes csapatkapitány.