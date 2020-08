Détári Lajos újra edző lett!

Ismét edzőként dolgozhat Détári Lajos, a magyar labdarúgás utolsó világklasszisa.

A futballtól évek óta távol van az egykori világválogatott játékos, akinek vezetőedzőként utolsó komoly csapata a volt – a balatonszepezdi és a nagyrédei klubtól ezúton kérünk elnézést! –, de most igazi sztárokkal dolgozhat. Détári Lajos már be is mutatkozott új csapatánál, az ANDONIK Sztárválogatottnál, amelyben zenészek és a média világából is ismert személyek szerepelnek, de akadnak a keretben volt labdarúgók is, mint például Bárányos Zsolt, Budovinszky Krisztián, vagy éppen a 82-szeres válogatott Nagy Anett.

Détári Lajos új csapatával az I. Patakparti Focikupán szerepelt először, az Újpesti Legendák, az öregfiúk és a Zuglói Önkormányzat csapata ellen.