Hivatalos: a következő szezontól az élvonalban láthatjuk a magyar támadót

Csanád Dénes
Kortrijk
Belgium 2

A Dénes Csanád Vilmost is foglalkoztató Kortrijk biztosan feljutott a belga első osztályba, a Jupiler League-be, mert a közvetlen rivális Beerschot már nem előzheti meg.

A harmadik helyezett Beerschot 3-3-as döntetlenje azt jelentette, hogy már nem előzheti meg a második helyen álló Kortrijkot, amely így már azelőtt ünnepelhetett, hogy lejátszotta volna a maga találkozóját a 31. fordulóból. 

Dénes együttese 64 pontot szerzett két fordulóval a vége előtt, ezzel megkaparintotta az automatikus feljutással járó ezüstérmet. 

Az erdélyi szülőktől, de Budapesten született magyar szélső a 24  lehetséges alkalomból hétszer kezdőként, míg 12-szer a kispadról beszállva kapott lehetőséget. 

Mint ismert, az U21-es magyar válogatott játékost a Zalaegerszegtől igazolta le a Kortrijk 1,1 millió euró ellenében még szeptemberben, a szezon közben. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

