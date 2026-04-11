Hivatalos: a következő szezontól az élvonalban láthatjuk a magyar támadót

A harmadik helyezett Beerschot 3-3-as döntetlenje azt jelentette, hogy már nem előzheti meg a második helyen álló Kortrijkot, amely így már azelőtt ünnepelhetett, hogy lejátszotta volna a maga találkozóját a 31. fordulóból.

Dénes együttese 64 pontot szerzett két fordulóval a vége előtt, ezzel megkaparintotta az automatikus feljutással járó ezüstérmet.

Az erdélyi szülőktől, de Budapesten született magyar szélső a 24 lehetséges alkalomból hétszer kezdőként, míg 12-szer a kispadról beszállva kapott lehetőséget.

Mint ismert, az U21-es magyar válogatott játékost a Zalaegerszegtől igazolta le a Kortrijk 1,1 millió euró ellenében még szeptemberben, a szezon közben.

