Dembélé furcsa helyzetben Barcelonában

Ousmane Dembélé néhány hete még igazi fekete báránynak számított Barcelonában, hiszen az anyagi nehézségekkel küzdő, egykor szebb napokat is látott katalán együttes a télen szeretett volna túladni rajta, hogy némi pénz befolyjon a kasszába, ő azonban úgy döntött marad. A támadó célja ezzel persze nem az volt, hogy kiszúrjon munkaadójával, sokkal inkább az, hogy a nyáron maga dönthessen sorsa felől, vagyis arról, hogy hol folytatja.

Igen ám, de közben Xavi elkezdte egyre többet „használni” Dembélét, az Osasuna elleni 4-0-a alkalmával a Barcelona egyik legjobbja volt, két gólpasszt is kiosztott. A Barcelona tanácsadója, Jordi Cruyff is elismerte, hogy bonyolult a támadó helyzete, a Sport.es-nek a következőket mondta: „Nem könnyű a szituáció Dembélé számára, a legfontosabb azonban most az, hogy segítse a csapatot!”

Cruyff elismerte, hogy Dembélé remek napot fogott ki, de jelezte, ők nem tudják már irányítani a játékost, ha a nyáron távozni akar, akkor távozni fog.