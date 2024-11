Dembélé elárulta, mikor tervez visszavonulni

A világbajnok támadó azt is elmondta, hogy milyen üzletágban fog terjeszkedni.

A francia válogatott és a Paris Saint-Germain sztárja, Ousmane Dembélé elárulta, hogy hány évesen szeretne visszavonulni, és mit tervez karrierje befejezte után.

A 27 esztendős korábbi Barcelona-játékos, már most elkezdte tervezni a futball utáni életét, és elmondta, hogy hány évesen szeretné szögre akasztani a cipőjét. Egy beszélgetés során honfitársával, a Real Madrid sztárjával, Aurélien Tchouaménivel, Dembélé arról is beszélt, hogy az ingatlanpiacra szeretne belépni, és üzleti birodalmát Franciaországon túl is bővítené.

Az ESN YouTube-csatornáján Dembélé a következőt mondta Tchouaméninek:

„34 évesen szeretnék visszavonulni. Ezután pedig az ingatlanpiacba szeretnék belekezdeni. Afrikában és Franciaországban fektetnék be.”

A szélsőnak az utolsó pillanatban kellett visszamondania a francia válogatottban való szereplést a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt, egy combhajlítóizom-sérülés miatt. Ugyanakkor várhatóan visszatérhet Luis Enrique csapatába, amely pénteken a Ligue 1-ben a Toulouse ellen lép pályára.

A francia válogatott játékos 2023 nyarán csatlakozott a PSG-hez a Barcelonától, és lenyűgöző első idényt produkált, hozzásegítve a csapatot három trófeához, köztük a Ligue 1 cím megszerzéséhez is. Azonban a 2024/2025-ös szezonban egy vitás ügybe keveredett, amikor tiszteletlensége miatt kimaradt a PSG keretéből az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.